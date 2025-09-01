Актер благодарит убийц украинцев

В российском кинематографе заметное место занимают актеры украинского происхождения. Певец Николай Трубач стал одним из немногих, кто не пошел на компромисс с совестью и осудил агрессию России, тогда как уроженец Херсона Сергей Гармаш стал на сторону зла.

Звезда сериала "Каменская" родился 1 сентября 1958 года. Окончил Днепропетровское театральное училище и получил специальность "артист театра кукол". Работал в Херсоне, выступая также в близлежащих городах, поселках.

После службы в армии, в 1980 году Гармаш переехал в Москву, где поступил в Школу-студию МХАТ. В 1984 году он окончил актерский факультет и присоединился к труппе театра "Современник". Херсонец сыграл в многочисленных киноработах, включая "Мастер и Маргарита", "Ворошиловский стрелок", "Марш-бросок", "Каменская", "Анна Каренина" и другие.

Что говорит о войне Сергей Гармаш

Гармаш в "Каменской"

До войны актер называл Украину "своей родиной" и регулярно навещал Херсон, ведь там жили его родители и младший брат Роман. В 2014 года Гармаш даже был в списке российских артистов, которые выступили против аннексии Россией Крыма. Но мужчина со временем "переобулся".

В начале полномасштабной войны, когда российские войска обстреливали и оккупировали Херсон, актер приехал в родной город и заявил о своем намерении участвовать в "восстановлении работы херсонского театра", где начинал карьеру. Гармаш оправдал агрессию российской армии, за что был внесен в "Миротворец".

Артист не раз выступал перед семьями боевиков "СВО" в Севастополе и Симферополе, а также ездит с гастролями в "ДНР" и "ЛНР". На президентских выборах в России 2024 года Гармаш выступал официальным представителем диктатора Путина.

Большая честь — выступать перед участниками военных действий, их родными и близкими, крымчанами и жителями новых территорий. Ничего не сдвинется в нашем мире, если в ногу с политикой не будет идти культура. На это я и работаю. Бойцам на передовой — низкий поклон и наша поддержка Сергей Гармаш во время выступления в Крыму

В июле 2025 года путинист помог российским террористам гуманитаркой, приехав на временно оккупированные территории Херсонской области. Принимал "помощь" еще один предатель-коллаборант Владимир Сальдо.

Гармаш и Сальдо знакомы очень давно

Ранее мы писали об украинском актере, выехавшим из Украины во время войны. Узнайте, где сейчас Дмитрий Сарансков и что говорит о войне.