Родился в Киеве, а теперь снимается в России? Где сейчас звезда телесериалов Игорь Петрусенко

Татьяна Кармазина
Игорь Петрусенко известен по многим сериалам и фильмам Новость обновлена 01 сентября 2025, 10:31
Игорь Петрусенко известен по многим сериалам и фильмам. Фото Коллаж "Телеграфа"

В 2023 году в РФ вышел фильм с участием украинского актера

Многие украинские артисты снимались до полномасштабного вторжения как в отечественных проектах, так и в российских. Одни звезды осудили войну и выехали из РФ, как певец Николай Трубач, другие же продолжили развлекать россиян за кровавые рубли. "Телеграф" разбирался, где сейчас уроженец Киева Игорь Петрусенко.

Родился 1 сентября 1979 года в украинской столице. Окончил киевской Эстрадно-цирковое училище, а в 2005 году — Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве.

Петрусенко начал сниматься в фильмах еще подростком. В 1994 году появился в "Грешить и каяться", а затем засветился в украинском эротическом сериале "Остров любви". В 2003 году сыграл главную роль в криминальном боевике "Европейский конвой".

Игорь Петрусенко Европейский конвой
"Европейский конвой" (2003)

В 20 лет я снимался в фильме Андрея Бенкендорфа "Европейский конвой". Фильм снимался на реальных событиях, образ писался с реального человека. Это был парень моего возраста, но уже успевший наделать много глупостей и ошибок в своей жизни — воровство, убийства. И я каждый день после съемок чувствовал, как этот образ на меня давит, как появляются черты его характера, как происходят непонятные, неприятные вещи. Я шел в церковь и возвращался обратно в свое естественное состояние, но это ощущалось на протяжении всей съемочной работы, и очень явно, физически

Игорь Петрусенко в интервью 2012 года

С середины 2000-х актер регулярно играет роли полицейских и служителей закона — например, Слава Голубев в "Сыщиках районного масштаба", майор Замятин в "Картине мелом", капитан Савчук в "Ментовских войнах. Одесса". Популярность к нему пришла в 2010-х: снимался в российском сериале "Склифосовский" и "По законам военного времени". Петрусенко также является актером дубляжа.

Петрусенко Сыщики районного масштаба
"Сыщики районного масштаба" (2005)
игорь Петрусенко Картина мелом
"Картина мелом" (2011)
игорь Петрусенко По законам военного времени
"По законам военного времени" (2015)

Где сейчас Игорь Петрусенко

Последними работами актера в сети значатся украинский сериала "Справедливость" (2022), однако и российский фильм "Крутые меры". В нем Петрусенко играет полковника СБУ, но сам мужчина в титрах отсутствует. Премьера картины состоялась в 2023 году в стране-агрессоре.

игорь петрусенко
Фото: kino-teatr.ru

Где сейчас украинский артист — неизвестно. Также в сети нет информации о позиции Игоря Петрусенко по войне в Украине. Сегодня звезде сериалов 46 лет, о его личной жизни также ничего неизвестно.

игорь петрусенко

Ранее мы писали об украинском актере, выехавшим из Украины во время войны. Узнайте, где сейчас Дмитрий Сарансков и что говорит о войне.

