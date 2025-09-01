Родился в Киеве, а теперь снимается в России? Где сейчас звезда телесериалов Игорь Петрусенко

В 2023 году в РФ вышел фильм с участием украинского актера

Многие украинские артисты снимались до полномасштабного вторжения как в отечественных проектах, так и в российских. Одни звезды осудили войну и выехали из РФ, как певец Николай Трубач, другие же продолжили развлекать россиян за кровавые рубли. "Телеграф" разбирался, где сейчас уроженец Киева Игорь Петрусенко.

Родился 1 сентября 1979 года в украинской столице. Окончил киевской Эстрадно-цирковое училище, а в 2005 году — Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве.

Петрусенко начал сниматься в фильмах еще подростком. В 1994 году появился в "Грешить и каяться", а затем засветился в украинском эротическом сериале "Остров любви". В 2003 году сыграл главную роль в криминальном боевике "Европейский конвой".

В 20 лет я снимался в фильме Андрея Бенкендорфа "Европейский конвой". Фильм снимался на реальных событиях, образ писался с реального человека. Это был парень моего возраста, но уже успевший наделать много глупостей и ошибок в своей жизни — воровство, убийства. И я каждый день после съемок чувствовал, как этот образ на меня давит, как появляются черты его характера, как происходят непонятные, неприятные вещи. Я шел в церковь и возвращался обратно в свое естественное состояние, но это ощущалось на протяжении всей съемочной работы, и очень явно, физически Игорь Петрусенко в интервью 2012 года

С середины 2000-х актер регулярно играет роли полицейских и служителей закона — например, Слава Голубев в "Сыщиках районного масштаба", майор Замятин в "Картине мелом", капитан Савчук в "Ментовских войнах. Одесса". Популярность к нему пришла в 2010-х: снимался в российском сериале "Склифосовский" и "По законам военного времени". Петрусенко также является актером дубляжа.

"Сыщики районного масштаба" (2005)

"По законам военного времени" (2015)

Где сейчас Игорь Петрусенко

Последними работами актера в сети значатся украинский сериала "Справедливость" (2022), однако и российский фильм "Крутые меры". В нем Петрусенко играет полковника СБУ, но сам мужчина в титрах отсутствует. Премьера картины состоялась в 2023 году в стране-агрессоре.

Где сейчас украинский артист — неизвестно. Также в сети нет информации о позиции Игоря Петрусенко по войне в Украине. Сегодня звезде сериалов 46 лет, о его личной жизни также ничего неизвестно.

