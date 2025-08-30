Родился в Киеве, а умер в России: как выглядит могила советской звезды комедии Михаила Светина

Ровно 10 лет назад актер скончался после операции

В этот день, 30 августа, отмечается годовщина смерти не только предателя Украины Иосифа Кобзона, но и известного актера Михаила Светина. Артист, работавший в основном в комедийном жанре, родился в Киеве.

Звезда советских фильмов "Ни пуха, ни пера", "Афоня" и "Не может быть!" появился на свет 11 декабря 1929 года (урожденный Гольцман). По отцовской линии бабушка и дедушка Михаила до революции владели бакалейным магазином в Крыжополе, Винницкая область, и были достаточно состоятельными людьми. Вместе с родителями будущий актер до войны жил на Бассейной улице.

С детства Светин увлекался музыкой. Службу проходил в военном оркестре в Умани, а после демобилизации продолжил обучение на третьем курсе Киевского музыкального училища, который окончил в 1955 году по классу гобоя.

Михаил Светин в молодости

После этого Михаил пробовал вступить в московский ГИТИС, но безуспешно. Работал актером во многих российских театрах, но затем вернулся в Украину и вступил в Киевский театр музыкальной комедии. С 1970 года был актером Малого драматического театра в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В кино дебютировал в 1973 году, с роли в фильме "Ни пуха, ни пера". Слава к уроженцу Киева пришла после ролей в фильмах "Афоня", "Не может быть!", "12 стульев", "Чародеи" и "Любимая женщина механика Гаврилова".

Светин в фильме "Ни пуха, ни пера"

От чего умер Михаил Светин и где похоронен

23 августа 2015 года Светин потерял сознание на даче в Вырице Ленинградской области. Его доставили в Гатчинскую больницу с подозрением на инсульт и провели операцию. Состояние актера оставалось тяжелым.

Светин скончался 30 августа 2015 года в возрасте 85 лет. У него остались жена Бронислава Проскурнина и дочь Светлана (живет в США). Похоронен артист на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

