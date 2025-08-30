Народився у Києві, а помер у Росії: як виглядає могила радянської зірки комедії Михайла Свєтіна

Рівно 10 років тому актор помер після операції

Цього дня, 30 серпня, відзначається річниця смерті не лише зрадника України Йосипа Кобзона, а й відомого актора Михайла Свєтіна. Артист, який працював переважно у комедійному жанрі, народився у Києві.

Зірка радянських фільмів "Ні пуху, ні пера", "Афоня" та "Не може бути!" народився 11 грудня 1929 року (уроджений Гольцман). По батьківській лінії бабуся та дідусь Михайла до революції володіли бакалійним магазином у Крижополі, Вінницька область, та були досить заможними людьми. Разом із батьками майбутній актор до війни жив на Басейній вулиці.

З дитинства Свєтін захоплювався музикою. Службу проходив у військовому оркестрі в Умані, а після демобілізації продовжив навчання на третьому курсі Київського музичного училища, який закінчив у 1955 році за класом гобоя.

Михайло Свєтін у молодості

Після цього Михайло пробував вступити до московського "ГІТІСу", але марно. Працював актором у багатьох російських театрах, але потім повернувся до України та вступив до Київського театру музичної комедії. З 1970 року був актором Малого драматичного театру в Ленінграді (нині Санкт-Петербург).

У кіно дебютував у 1973 році, з ролі у фільмі "Ні пуху, ні пера". Слава до уродженця Києва прийшла після ролей у фільмах "Афоня", "Не може бути!", "12 стільців", "Чародії" та "Кохана жінка механіка Гаврилова".

Свєтін у фільмі "Ні пуху, ні пера"

Від чого помер Михайло Свєтін і де похований

23 серпня 2015 року Свєтін втратив свідомість на дачі у Вириці Ленінградської області. Його доправили до Гатчинської лікарні з підозрою на інсульт та провели операцію. Стан актора залишався тяжким.

Свєтін помер 30 серпня 2015 року у віці 85 років. У нього залишилися дружина Броніслава Проскурніна та донька Світлана (живе у США). Похований артист на Серафимівському цвинтарі у Санкт-Петербурзі.

