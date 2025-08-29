Учился сбивать "шахеды" и сделал пластику: куда пропал шоумен Джеджула и как он сейчас выглядит

Звезде украинского телевидения исполнилось 50 лет

В эту пятницу свой 50-й день рождения празднует известный украинский телеведущий и актер Андрей Джеджула. В 2022 году шоумен потерял отца, а спустя пару лет заявил о прохождении военных учений.

Недавно звезда украинского ТВ стал многодетным отцом, а затем сделал пластику. "Телеграф" рассказывает, что известно об Андрее Джеджуле, где он сейчас и как выглядит.

Родился 29 августа 1975 года в Киеве. После школы № 191 в 1992 году поступил в Киевский институт международных отношений, после чего несколько лет работал в Министерстве иностранных дел. С 2002 по 2004 годы Джеджула учился в Школе актерского мастерства при киностудии Довженко.

Андрей Джеджула в юности. Фото: instagram.com/djedjula

Андрей начинал карьеру в муниципальном театре "Киев", но широкую известность получил как шоумен и телеведущий. Работал на радиостанциях "Kiss FM" и "Europa FM", где вел проекты "Первый поцелуй" и "Джеджула + Настя". На телевидении был ведущим программ "Погода на курортах" (5 канал), "Завтрак с 1+1" в дуэте с Лидией Таран. В 2005 году основал ивент-агентство "Djedjula MUSIC", а с 2006 года дебютировал в кино. В частности, в 2013 году шоумене сыграл главную роль сталкера-мародера в научно-фантастическом триллере "Затерянный город" украинского производства.

С 2020 года Джеджула стал ведущим на телеканале "Дом", который ориентированный на жителей временно оккупированных РФ украинских городов и сел. С 2023 года – ведущий телеканала "Київ".

Где сейчас Андрей Джеджула и как выглядит

В октябре 2024 года ведущий вступил в добровольное подразделение, которое занимается борьбой с вражескими беспилотниками.

Я решил, что кроме волонтерской деятельности, благотворительных аукционов, я мечтаю еще в одном быть полезным нашему обществу. Учитывая, что Путин заявил, что в следующем году увеличит производство "Шахедов" в 10 раз, то я понял, что нашей территориальной общине будет необходима помощь. Поэтому планирую сбивать "Шахеды", а перед тем каждый день должен пройти курс молодого бойца Андрей Джеджула

В интервью "Фокусу" Андрей Джеджула пояснил, что он — доброволец и не является военнослужащим ВСУ. Он также сообщил, что планирует совмещать работу в светской сфере, благотворительность и участие в боевых действиях. Шоумена нередко приглашают для проведения концертов, корпоративов и презентаций.

Также кардинальные перемены произошли у ведущего и в личной жизни. Выяснилось, что он состоит в отношениях, а 22 июня 2025 года звезда в третий раз стал отцом.

Андрей Джеджула - многодетный отец. Фото: instagram.com/djedjula Андрей Джеджула - многодетный отец. Фото: instagram.com/djedjula

Имя матери новорожденной дочери мужчина пока не раскрывает.

Да, мы официально женаты — и это пока все, что могу сказать. А дальше будет, как в фильме про Бенджамина Баттона: буду публично выдавать подробности нашей истории в обратном порядке. В этот раз я сознательно выбрал изменить подход к своей личной жизни — не делился ею публично. Не скрывал жену — это было нашим общим решением. Она не стремится выставлять себя напоказ, и мне это очень импонирует Андрей Джеджула

Напомним, что Джеджула был в гражданском браке с певицей Сантой Димопулос. Пара воспитывает сына Даниэля, который много времени проводит с отцом в Киеве. Ранее шоумен был женат на Юлии Леус — у них есть общая дочь Адель. Разошлась пара со скандалом.

Джеджула с детьми. Фото: instagram.com/djedjula

В августе этого года стало известно, что шоумен решился на пластику век. Аргументировал мужчина это тем, что он, как ведущий, тщательно следит за своей внешностью, ведь лицо — его главный инструмент в работе.

Годы — они берут свое. Я решил немножко подшаманить верхние веки. Поскольку я работаю на телевидении, сцене и так далее, немного важно беречь каким-то образом молодость. Я могу делать кучу упражнений с лицом, я всем этим занимаюсь, у меня есть упражнения ежедневные, но я точно ничего не могу сделать с веками верхними Андрей Джеджула

Андрей сделал себе блефаропластику и поделился целым видео, как проходила подготовка и сама операция.

Как сейчас выглядит Андрей Джеджула. Фото: instagram.com/djedjula

Джеджула и футболист Владислав Ващук. Фото: instagram.com/djedjula

