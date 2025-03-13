Получила второе образование и сменила прическу: куда пропала телеведущая Лидия Таран и чем занимается

Лидия уехала из Украины вместе с дочерью Василиной

Известная телеведущая Лидия Таран, как и Василиса Фролова, была вынуждена выехать из Украины после начала полномасштабной войны. За границу она уехала вместе с дочерью и уже давно обустроилась на новом месте.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Лидия Таран и как изменилась. Мы узнали, чем она занимается за границей.

Лидия Таран — что о ней известно

Популярная телеведущая Лидия Таран родилась в 1977 году в Киеве, в семье журналистов. Свою карьеру она начала с радио, но известной на всю страну стала благодаря телевидению. Лидия была ведущей на "Новом канале", "на 5 канале" и на "1+1", она является обладательницей премий "Телезвезда" и "Телетриумф".

Лидия Таран работала в Украине телеведущей

Помимо основной профессии Лидия Таран также занимается своим социальным проектом под названием "Осуществить мечту", целью которого — реализовывать мечты тяжелобольных детей.

Лидия Таран создала проект "Осуществить мечту"

Пять лет Лидия Таран была замужем за ведущим Андреем Доманским, от которого родила дочь Василину. Девушке в октябре прошлого года исполнилось уже 17 лет.

Лидия Таран была замужем за ведущим Андреем Доманским

Где сейчас Лидия Таран и чем занимается

В конце февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину, телеведущая Лидия Таран вместе с дочерью выехала за границу, чтобы оградить себя от опасности. Дом знаменитости был распложен рядом с заводом "Артема", а это был объект, который россияне активно атаковали.

Лидия Таран показала соседний дом, в который был "прилет"

"В моем доме убили человека ракетой, мне опасно там. Я не вижу себя там. Мой дом находится возле завода Артема, объекта, в который постоянно пытаются попасть российские ракеты. Туда прилетало уже трижды, были человеческие жертвы, и, в принципе, нет никакой гарантии, что не прилетит еще в четвертый и пятый раз", — говорила журналистка.

С дочерью Лидия обустроилась во Франции, но в августе 2024 года приезжала в Украину и встретилась со своей коллегой и подругой Маричкой Падалко. Они вместе прогулялись по Подолу и сделали красивые солнечные кадры.

Лидия Таран со своей подругой Маричкой Падалко

Известно, что дочь Лидии Таран уже закончила украинскую школу дистанционно и поступила во французский лицей. Соответствующим фото телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.

Как выглядит дочь Лидии Таран

Что касается самой телеведущей, то она активно поддерживает Украину из-за рубежа, а также занимается журналисткой деятельностью. Во Франции Лидия работает корреспондентом, освещая франко-украинские события в городах и селениях.

Лидия Таран за границей получила второе образование

За границей телеведущая получила второе образование и стала магистром по Стратегии коммуникации. Лидия уже защитила диплом на тему "Деонтология украинской журналистики и ее отношения с властью во время войны". Также журналистка сменила имидж и теперь у нее короткая стрижка.

Как сейчас выглядит Лидия Таран

Свои социальные сети Лидия ведет не очень активно, последняя ее публикация была сделана в ноябре 2024 года. Это был эфир, в котором ведущая рассказала о высшем образовании во Франции для украинцев.

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