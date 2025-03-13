Здобула другу освіту та змінила зачіску: куди зникла телеведуча Лідія Таран і чим займається

Лідія виїхала з України разом із дочкою Василиною

Відома телеведуча Лідія Таран, як і Василіса Фролова, була змушена виїхати з України після початку повномасштабної війни. За кордон вона поїхала разом із донькою і вже давно облаштувалася на новому місці.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Лідія Таран та як змінилася. Ми довідалися, чим вона займається за кордоном.

Лідія Таран — що про неї відомо

Популярна телеведуча Лідія Таран народилася 1977 року в Києві, у родині журналістів. Свою кар’єру вона розпочала з радіо, але відомою на всю країну стала завдяки телебаченню. Лідія була ведучою на "Новому каналі", "на 5 каналі" та на "1+1", вона є володаркою премій "Телезірка" та "Телетріумф".

Лідія Таран працювала в Україні телеведучою

Крім основної професії, Лідія Таран також займається своїм соціальним проєктом під назвою "Здійснити мрію", метою якого — реалізовувати мрії тяжкохворих дітей.

Лідія Таран створила проект "Здійснити мрію"

П’ять років Лідія Таран була одружена з ведучим Андрієм Доманським, від якого народила доньку Василину. Дівчині у жовтні минулого року виповнилося вже 17 років.

Лідія Таран була одружена з ведучим Андрієм Доманським

Де зараз Лідія Таран і чим займається

Наприкінці лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну, телеведуча Лідія Таран разом із донькою виїхала за кордон, щоб вберегти дитину від небезпеки. Будинок знаменитості був розташований поряд із заводом "Артема", а це був об’єкт, який росіяни активно атакували.

Лідія Таран показала сусідній будинок, в який був "приліт"

"У моєму будинку вбили людину ракетою, мені небезпечно там. Я не бачу себе там. Мій будинок знаходиться біля заводу Артема, об’єкта, в який постійно намагаються потрапити російські ракети. Туди прилітало вже тричі, були людські жертви, і, в принципі, немає жодної гарантії, що не прилетить ще вчетверте і вп’яте ", — говорила телеведуча.

З дочкою Лідія облаштувалася у Франції, але у серпні 2024 року приїжджала в Україну та зустрілася зі своєю колегою та подругою Марічкою Падалко. Вони разом прогулялися Подолом і зробили гарні сонячні кадри.

Лідія Таран зі своєю подругою Марічкою Падалко

Відомо, що донька Лідії Таран вже закінчила українську школу дистанційно та вступила до французького ліцею. Відповідним фото телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як виглядає дочка Лідії Таран

Щодо самої телеведучої, то вона активно підтримує Україну з-за кордону, а також займається журналістською діяльністю. У Франції Лідія працює кореспондентом, висвітлюючи франко-українські події у містах та селищах.

Лідія Таран за кордоном здобула другу освіту

За кордоном телеведуча здобула другу освіту та стала магістром зі Стратегії комунікації. Лідія вже захистила диплом на тему "Деонтологія української журналістики та її стосунки із владою під час війни".

Як зараз виглядає Лідія Таран

Свої соціальні мережі Лідія веде не дуже активно, останню її публікацію було зроблено у листопаді 2024 року. Це був ефір, у якому ведуча розповіла про вищу освіту у Франції для українців.

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