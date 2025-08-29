Вчився збивати "шахеди" і зробив пластику: куди зник шоумен Джеджула і як він зараз виглядає (фото)

Зірці українського телебачення виповнилося 50 років

Цієї п’ятниці свій 50-й день народження святкує відомий український телеведучий та актор Андрій Джеджула. У 2022 році шоумен втратив батька, а через кілька років заявив про проходження військових навчань.

Нещодавно зірка українського ТБ став багатодітним батьком, а потім зробив пластику. "Телеграф" розповідає, що відомо про Андрія Джеджулу, де він зараз і як виглядає.

Народився 29 серпня 1975 року у Києві. Після школи № 191 у 1992 році вступив до Київського інституту міжнародних відносин, після чого кілька років працював у Міністерстві закордонних справ. З 2002 по 2004 роки Джеджула навчався у Школі акторської майстерності при кіностудії Довженка.

Андрій Джеджула у юності. Фото: instagram.com/djedjula

Андрій розпочинав кар’єру в муніципальному театрі "Київ", але широку популярність отримав як шоумен та телеведучий. Працював на радіостанціях "Kiss FM" та "Europa FM", де вів проєкти "Перший поцілунок" та "Джеджула + Настя". На телебаченні був ведучим програм "Погода на курортах" (5 канал), "Сніданок з 1+1" у дуеті з Лідією Таран. У 2005 році заснував івент-агентство Djedjula MUSIC, а з 2006 року дебютував у кіно. Зокрема, у 2013 році шоумен зіграв головну роль сталкера-мародера у науково-фантастичному трилері "Загублене місто" українського виробництва.

З 2020 року Джеджула став ведучим на телеканалі "Дім", який орієнтований на мешканців тимчасово окупованих РФ українських міст та сіл. З 2023 року – ведучий телеканалу "Київ".

Де зараз Андрій Джеджула і як виглядає

У жовтні 2024 року ведучий вступив до добровільного підрозділу, який займається боротьбою з ворожими безпілотниками.

Я вирішив, що окрім волонтерської діяльності, благодійних аукціонів, я мрію ще в одному бути корисним нашому суспільству. Зважаючи на те, що Путін заявив, що наступного року збільшить виробництво "Шахедів" в 10 разів, то я зрозумів, що нашій територіальній громаді буде необхідна допомога. Тому планую збивати "Шахеди", а перед тим щодня маю пройти курс молодого бійця Андрій Джеджула

В інтерв’ю "Фокусу" Андрій Джеджула пояснив, що він є доброволець і не є військовослужбовцем ЗСУ. Він також повідомив, що планує поєднувати роботу у світській сфері, благодійність та участь у бойових діях. Шоумена нерідко запрошують для проведення концертів, корпоративів та презентацій.

Також кардинальні зміни відбулися у ведучого й в особистому житті. З’ясувалося, що він знаходиться у стосунках, а 22 червня 2025 року зірка втретє став батьком.

Андрій Джеджула – багатодітний батько. Фото: instagram.com/djedjula Андрій Джеджула – багатодітний батько. Фото: instagram.com/djedjula

Ім’я матері новонародженої доньки чоловік поки що не розкриває.

Так, ми офіційно одружені – і це поки все, що можу сказати. А далі буде, як у фільмі про Бенджаміна Баттона: буду публічно видавати подробиці нашої історії у зворотному порядку. Цього разу я свідомо обрав змінити підхід до свого особистого життя – не ділився ним публічно. Не приховував дружину – це було нашим спільним рішенням. Вона не прагне виставляти себе напоказ, і мені це дуже імпонує Андрій Джеджула

Нагадаємо, що Джеджула був у цивільному шлюбі зі співачкою Сантою Дімопулос. Пара виховує сина Даніеля, який багато часу проводить із батьком у Києві. Раніше шоумен був одружений на Юлії Леус — вони мають спільну дочку Адель. Розійшлася пара зі скандалом.

Джеджула із дітьми. Фото: instagram.com/djedjula

У серпні цього року стало відомо, що шоумен наважився на пластику повік. Аргументував чоловік це тим, що він, як ведучий, ретельно стежить за своєю зовнішністю, адже обличчя — його головний інструмент у роботі.

Роки – вони беруть своє. Я вирішив трішки підшаманити верхні повіки. Оскільки я працюю на телебаченні, сцені і так далі, трохи важливо берегти якимось чином молодість. Я можу робити купу вправ з обличчям, я всім цим займаюся, у мене є вправи щоденні, але я точно нічого не можу зробити з повіками верхніми Андрій Джеджула

Андрій зробив собі блефаропластику та поділився цілим відео, як проходила підготовка та сама операція.

Як зараз виглядає Андрій Джеджула. Фото: instagram.com/djedjula

Джеджула та футболіст Владислав Ващук. Фото: instagram.com/djedjula

