Залишив Україну під час війни і потрапив у скандал: де зараз зірка українських серіалів Дмитро Сарансков

Зірка "Дільничного з ДВРЗ" знявся у фільмі росіянина

Відомий український актор Дмитро Сарансков знайомий глядачам з багатьох ролей у серіалах та кіно. Зірка був задіяний у голлівудському проєкті російського режисера, в якому зіграв і уродженець Одещини Олександр Кузнєцов.

Саранскова ви могли бачити у серіалі ICTV "Дільничний з ДВРЗ". "Телеграф" розповідає, де зараз актор, що він говорить про війну в Україні і як потрапив у скандал із каналом СТБ та російським актором-путіністом.

Дмитро народився 28 серпня 1978 року в Одесі. У 1996-1998 роках працював у театрі "Юність", а у 1998-2001-му — актором та асистентом режисера кінокомпанії "Марк&Петр". Грав на сцені одеського театру на Ніжинській, а також в Одеському академічному російському драматичному театрі. Також працював зі студією звукозапису та дубляжу "Каламбур".

У кіно Сарансков дебютував 1998 року в італійській стрічці "Легенда про піаніста", після чого зробив довгу перерву. З 2012 року знову активно знімається, а 2018-го виконав головну роль у російськомовному українському детективному бойовику "Перевірка на міцність". Пізніше він з'явився у значних ролях у проєктах "Дім надії", "У полоні у брехні", "Її чоловіки", "Інша", "Чуже життя" .

"Перевірка на міцність"

Пізніше зіграв капітана поліції Олексія в українському телесеріалі "Дільничний з ДВРЗ" — приятеля головного героя, дільничного інспектора Сергія Бондаря (грає актор В’ячеслав Довженко).

Сарансков у серіалі "Інша"

"Дільничний з ДВРЗ"

Де зараз Дмитро Сарансков

Судячи з публікацій у соцмережах, у перші місяці після повномасштабного вторгнення у 2022 році актор був у Києві. У цей період Дмитро розповідав в Інстаграмі, що перед вторгненням він розмірковував, чому в Україні продовжують затверджувати російських акторів. Він зазначив, що війна руйнує колишні стереотипи та закликав не працювати з ворогом, а також почав вести сторінку українською мовою (раніше було все російською).

Я завжди знав, але тепер розумію, чому росіян ненавидить весь світ. Я розумію чому вони самі себе ненавидять. Я розумію, чому ніколи росіяни не будуть жити затишно і красиво! Вони ненавидять все! Ненависть — це їхня основна рушійна сила. Ненависть, що заповнює всі клітини мозку, до краси, чистоти, добра і життя як такого. Немає і не буде їм прощення! Діалогу з ними бути не може! Дмитро Сарансков

Згідно з геолокацією, зараз Дмитро перебуває в Ірландії. Коли і яким чином він виїхав з країни, що воює, — невідомо. З червня 2023 року чоловік пише свої пости англійською мовою — про життя та професійну мотивацію. В Ірландії він живе зі своєю дружиною Наталією.

Дмитро з дружиною. Фото: instagram.com/dmitry_saranskov

Крім того, за кордоном Сарансков бере участь у нових кінороботах. Про одну з таких актор розповів у соцмережі. Виявилося, що українець співпрацював із російським режисером Іллею Найшуллерим, який зняв бойовик "Голови держав" (Heads of State) — разом із голлівудськими акторами Ідріс Ельбою та Джоном Сіною. Про війну у рідній Україні актор давно мовчить.

Сарансков із росіянином Іллею Найшуллерим

Скандал із СТБ

27 березня 2023 року на телеканалі СТБ мав вийти серіал "Останній лист коханого", але в цьому проєкті встиг знятися російський актор Прохор Дубравін. Щоб уникнути скандалу, творці використали технологію дипфейк: його обличчя замінили на зовнішність Дмитра Саранскова, а озвучку виконав український актор. Цей "креатив" спричинив скандал, і навіть Саранскову довелося прокоментувати ситуацію.

Перше: "Чому мовчить Дмитро Сарансков?". Я мовчу, тому що у цьому випадку є така юридична підстава, як NDA. Можете загуглити та почитати, що буває за її порушення. І друге запитання: "Як я на це погодився?". А погодився я на це тому, що мені обіцяли, що моя участь в цьому допоможе позбавитись російського актора в українському серіалі Дмитро Сарансков

