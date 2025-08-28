Рус

Залишив Україну під час війни і потрапив у скандал: де зараз зірка українських серіалів Дмитро Сарансков

Тетяна Кармазіна
Дмитро Сарансков перебуває за кордоном
Дмитро Сарансков перебуває за кордоном. Фото Колаж "Телеграфу"

Зірка "Дільничного з ДВРЗ" знявся у фільмі росіянина

Відомий український актор Дмитро Сарансков знайомий глядачам з багатьох ролей у серіалах та кіно. Зірка був задіяний у голлівудському проєкті російського режисера, в якому зіграв і уродженець Одещини Олександр Кузнєцов.

Саранскова ви могли бачити у серіалі ICTV "Дільничний з ДВРЗ". "Телеграф" розповідає, де зараз актор, що він говорить про війну в Україні і як потрапив у скандал із каналом СТБ та російським актором-путіністом.

Дмитро народився 28 серпня 1978 року в Одесі. У 1996-1998 роках працював у театрі "Юність", а у 1998-2001-му — актором та асистентом режисера кінокомпанії "Марк&Петр". Грав на сцені одеського театру на Ніжинській, а також в Одеському академічному російському драматичному театрі. Також працював зі студією звукозапису та дубляжу "Каламбур".

У кіно Сарансков дебютував 1998 року в італійській стрічці "Легенда про піаніста", після чого зробив довгу перерву. З 2012 року знову активно знімається, а 2018-го виконав головну роль у російськомовному українському детективному бойовику "Перевірка на міцність". Пізніше він з'явився у значних ролях у проєктах "Дім надії", "У полоні у брехні", "Її чоловіки", "Інша", "Чуже життя" .

Дмитро Сарансков Перевірка на міцність
"Перевірка на міцність"

Пізніше зіграв капітана поліції Олексія в українському телесеріалі "Дільничний з ДВРЗ" — приятеля головного героя, дільничного інспектора Сергія Бондаря (грає актор В’ячеслав Довженко).

Дмитро Сарансков у серіалі Інша
Сарансков у серіалі "Інша"
Сарансков Дільничний з ДВРЗ
"Дільничний з ДВРЗ"

Де зараз Дмитро Сарансков

Судячи з публікацій у соцмережах, у перші місяці після повномасштабного вторгнення у 2022 році актор був у Києві. У цей період Дмитро розповідав в Інстаграмі, що перед вторгненням він розмірковував, чому в Україні продовжують затверджувати російських акторів. Він зазначив, що війна руйнує колишні стереотипи та закликав не працювати з ворогом, а також почав вести сторінку українською мовою (раніше було все російською).

Дмитро Сарансков

Я завжди знав, але тепер розумію, чому росіян ненавидить весь світ. Я розумію чому вони самі себе ненавидять. Я розумію, чому ніколи росіяни не будуть жити затишно і красиво! Вони ненавидять все! Ненависть — це їхня основна рушійна сила. Ненависть, що заповнює всі клітини мозку, до краси, чистоти, добра і життя як такого. Немає і не буде їм прощення! Діалогу з ними бути не може!

Дмитро Сарансков

Згідно з геолокацією, зараз Дмитро перебуває в Ірландії. Коли і яким чином він виїхав з країни, що воює, — невідомо. З червня 2023 року чоловік пише свої пости англійською мовою — про життя та професійну мотивацію. В Ірландії він живе зі своєю дружиною Наталією.

Дмитро Сарансков дружина наталія саранська
Дмитро з дружиною. Фото: instagram.com/dmitry_saranskov
Дмитро Сарансков
Фото: instagram.com/dmitry_saranskov

Крім того, за кордоном Сарансков бере участь у нових кінороботах. Про одну з таких актор розповів у соцмережі. Виявилося, що українець співпрацював із російським режисером Іллею Найшуллерим, який зняв бойовик "Голови держав" (Heads of State) — разом із голлівудськими акторами Ідріс Ельбою та Джоном Сіною. Про війну у рідній Україні актор давно мовчить.

Дмитро Сарансков Ілля Найшуллер
Сарансков із росіянином Іллею Найшуллерим

Скандал із СТБ

27 березня 2023 року на телеканалі СТБ мав вийти серіал "Останній лист коханого", але в цьому проєкті встиг знятися російський актор Прохор Дубравін. Щоб уникнути скандалу, творці використали технологію дипфейк: його обличчя замінили на зовнішність Дмитра Саранскова, а озвучку виконав український актор. Цей "креатив" спричинив скандал, і навіть Саранскову довелося прокоментувати ситуацію.

Перше: "Чому мовчить Дмитро Сарансков?". Я мовчу, тому що у цьому випадку є така юридична підстава, як NDA. Можете загуглити та почитати, що буває за її порушення. І друге запитання: "Як я на це погодився?". А погодився я на це тому, що мені обіцяли, що моя участь в цьому допоможе позбавитись російського актора в українському серіалі

Дмитро Сарансков

Дмитро Сарансков дипфейк

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка серіалів Євген Редько. Він родом з Одеської області.

