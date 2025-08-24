Народився в Україні і відвідував тут родичів: де зараз зірка російських серіалів Євген Редько і що говорить про війну
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Актор народився в одеській Кодимі
Українці могли бачити цього актора у багатьох серіалах та фільмах українського та російського виробництва. Євген Редько — артист, який народився на Одещині (звідки родом і зрадник Стас Костюшкін), у невеликому містечку Кодима.
Чоловік з’являвся на українському телебаченні, коли канали ще транслювали російський контент і не бачили в цьому нічого поганого. "Телеграф" розповідає, що говорить про війну в Україні Редько та де зараз актор.
Євген народився 24 серпня 1958 року у місті Кодима Одеської області. Його батько працював інженером-гідробудівником, а мати була секретарем. Також в актора є сестра.
У дитинстві та юності, слідуючи за батьком за місцем його служби, Редько часто змінював міста. У перший клас він пішов до школи у Таллінні, Естонія, а перші кроки на сцені уродженець української Кодими зробив у театральній студії російського Волгограда. 1988 року закінчив "ГІТІС" і незабаром увійшов до трупи Російського академічного молодіжного театру.
У кіно Євген почав зніматися з 1986 року. 2009 року він втілив на екрані образ письменника з України Миколи Гоголя у фільмі "Гоголь. Найближчий", зйомки якого проходили в Україні — у селищі Диканька Полтавської області, при цьому знімальна команда жила не в готелі, а у місцевих жителів.
Знімали у Сорочинцях, у храмі, де Гоголь хрестив дитину свого друга, приголомшливий храм. У Диканьці, Сорочинцях ми жили не в готелях — у людей в оселях. Приходили зі зйомок, а у нас столи були накриті, все для нас приготоване господинями. Люди на зйомках працювали за копійки, щоби дати нам можливість знімати. Як це все поєднується із тим, що відбувається сьогодні?
Грав у серіалі про російських підлітків "Ранетки", який "крутили" на Новому каналі у 2010 році. 2002 року Редько отримав від диктатора Путіна "заслуженого" артиста РФ, а через 10 років — "народного". Особисте життя чоловік приховує.
Що говорить про війну Євген Редько
У березні 2022 року Редько дав інтерв’ю російській "Новой газете", де розповів про своє українське минуле. У ньому йдеться, що "народний артист порушив добровільну обітницю мовчання, щоб сказати про найболючіше".
Ми їхали з театром на гастролі до Києва та Одеси, проїжджали станцію Кодима. Провідник каже: "Навіщо ви виходите? Тут поїзд лише дві хвилини стоїть!" Я говорю: "Це моя батьківщина". Саме на цій станції, з того боку бабуся стелила ковдру, ставила самогончик, викладала страви, ми їли і дивилися: зустрічали-проводжали потяги. Там — двір, три чи чотири будинки на хуторі, а місто — з іншого боку станції. Виходили просто посидіти-подивитися. У якийсь момент паровози, що проходили, стали пар випускати, вітати нас. У мене і фото досі є: молода матуся, сестри, бабуся. Мама до кінця життя весь час згадувала Україну
Окрім цього, актор записав відео, на якому він читає вірш російського поета Володимира Маяковського "Долг Украине". В описі до ролика йдеться, що "життя Євгена дуже тісно пов’язане з Україною. Він там народився, знімався та відвідував родичів".
Хай там як, але зараз артист мовчить про вбивства українців російською армією. Редько продовжує грати у російських театрах і в кіно, розважаючи росіян та заробляючи криваві рублі, які потім йдуть на фінансування армії країни-терориста.
Нагадаємо, що нещодавно зганьбилася у мережі зрадниця України Ані Лорак. "Телеграф" писав, як українці підняли на сміх новий образ співачки.