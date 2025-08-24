Актор народився в одеській Кодимі

Українці могли бачити цього актора у багатьох серіалах та фільмах українського та російського виробництва. Євген Редько — артист, який народився на Одещині (звідки родом і зрадник Стас Костюшкін), у невеликому містечку Кодима.

Чоловік з’являвся на українському телебаченні, коли канали ще транслювали російський контент і не бачили в цьому нічого поганого. "Телеграф" розповідає, що говорить про війну в Україні Редько та де зараз актор.

Євген народився 24 серпня 1958 року у місті Кодима Одеської області. Його батько працював інженером-гідробудівником, а мати була секретарем. Також в актора є сестра.

У дитинстві та юності, слідуючи за батьком за місцем його служби, Редько часто змінював міста. У перший клас він пішов до школи у Таллінні, Естонія, а перші кроки на сцені уродженець української Кодими зробив у театральній студії російського Волгограда. 1988 року закінчив "ГІТІС" і незабаром увійшов до трупи Російського академічного молодіжного театру.

Євген Редько в молодості

У кіно Євген почав зніматися з 1986 року. 2009 року він втілив на екрані образ письменника з України Миколи Гоголя у фільмі "Гоголь. Найближчий", зйомки якого проходили в Україні — у селищі Диканька Полтавської області, при цьому знімальна команда жила не в готелі, а у місцевих жителів.

Знімали у Сорочинцях, у храмі, де Гоголь хрестив дитину свого друга, приголомшливий храм. У Диканьці, Сорочинцях ми жили не в готелях — у людей в оселях. Приходили зі зйомок, а у нас столи були накриті, все для нас приготоване господинями. Люди на зйомках працювали за копійки, щоби дати нам можливість знімати. Як це все поєднується із тим, що відбувається сьогодні? Євген Редько в інтерв’ю 2022 року

Актор в образі Миколи Гоголя, зйомки проходили в Україні

Грав у серіалі про російських підлітків "Ранетки", який "крутили" на Новому каналі у 2010 році. 2002 року Редько отримав від диктатора Путіна "заслуженого" артиста РФ, а через 10 років — "народного". Особисте життя чоловік приховує.

Що говорить про війну Євген Редько

У березні 2022 року Редько дав інтерв’ю російській "Новой газете", де розповів про своє українське минуле. У ньому йдеться, що "народний артист порушив добровільну обітницю мовчання, щоб сказати про найболючіше".

Ми їхали з театром на гастролі до Києва та Одеси, проїжджали станцію Кодима. Провідник каже: "Навіщо ви виходите? Тут поїзд лише дві хвилини стоїть!" Я говорю: "Це моя батьківщина". Саме на цій станції, з того боку бабуся стелила ковдру, ставила самогончик, викладала страви, ми їли і дивилися: зустрічали-проводжали потяги. Там — двір, три чи чотири будинки на хуторі, а місто — з іншого боку станції. Виходили просто посидіти-подивитися. У якийсь момент паровози, що проходили, стали пар випускати, вітати нас. У мене і фото досі є: молода матуся, сестри, бабуся. Мама до кінця життя весь час згадувала Україну Євген Редько

Окрім цього, актор записав відео, на якому він читає вірш російського поета Володимира Маяковського "Долг Украине". В описі до ролика йдеться, що "життя Євгена дуже тісно пов’язане з Україною. Він там народився, знімався та відвідував родичів".

Хай там як, але зараз артист мовчить про вбивства українців російською армією. Редько продовжує грати у російських театрах і в кіно, розважаючи росіян та заробляючи криваві рублі, які потім йдуть на фінансування армії країни-терориста.

Євген Редько фінансує російську армію

Нагадаємо, що нещодавно зганьбилася у мережі зрадниця України Ані Лорак. "Телеграф" писав, як українці підняли на сміх новий образ співачки.