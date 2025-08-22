Свого волосся вже не вистачає? Запроданка Ані Лорак у перуці викликала сміх і жарти у мережі (фото)
Зрадниця стала посміховиськом
Скандальна співачка Ані Лорак, яка продалася країні-агресору та отримала російський паспорт, була висміяна у мережі за новий сценічний образ. Запроданка потрапила під шквал критики українців.
Зрадниця України, яка стала великим розчаруванням свого батька, осоромилася, одягнувши на голову білу перуку у своєму новому кліпі на пісню "Таксі", написаною спільно з Ігорем Крутим — російським продюсером, який сам родом із міста Гайворон Кіровоградської області.
Ані Лорак стала посміховиськом: фото
46-річна виконавиця, яка мовчить про звірства російської армії та вбивства мирних жителів України, викликала сміх і жарти з приводу свого сценічного образу з білою перукою. Фото запроданки розлетілися мережею, а в коментарях користувачі пишуть, що артистка стає лише страшнішою і взагалі, вона схожа на "чучело" та "повію".
- Який жах все страшнішою і страшнішою стає
- Це ж треба так себе зганьбити
- Гидота
- Чучело
- На повію схожа
Нагадаємо, що Ані Лорак зрадила Україну і тепер цинічно виступає на пропагандистських заходах у РФ. Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає особняк співачки у Підмосков’ї, який вона купила за криваві російські рублі. З цих же грошей зрадниця фінансує путінську армію.