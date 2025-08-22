Рус

Свого волосся вже не вистачає? Запроданка Ані Лорак у перуці викликала сміх і жарти у мережі (фото)

Тетяна Кармазіна
Ані Лорак осоромилася з новим образом Новина оновлена 22 серпня 2025, 13:40
Ані Лорак осоромилася з новим образом. Фото Колаж "Телеграфу"

Зрадниця стала посміховиськом

Скандальна співачка Ані Лорак, яка продалася країні-агресору та отримала російський паспорт, була висміяна у мережі за новий сценічний образ. Запроданка потрапила під шквал критики українців.

Зрадниця України, яка стала великим розчаруванням свого батька, осоромилася, одягнувши на голову білу перуку у своєму новому кліпі на пісню "Таксі", написаною спільно з Ігорем Крутим — російським продюсером, який сам родом із міста Гайворон Кіровоградської області.

Ані Лорак стала посміховиськом: фото

46-річна виконавиця, яка мовчить про звірства російської армії та вбивства мирних жителів України, викликала сміх і жарти з приводу свого сценічного образу з білою перукою. Фото запроданки розлетілися мережею, а в коментарях користувачі пишуть, що артистка стає лише страшнішою і взагалі, вона схожа на "чучело" та "повію".

ані лорак
  • Який жах все страшнішою і страшнішою стає
  • Це ж треба так себе зганьбити
  • Гидота
  • Чучело
  • На повію схожа

Нагадаємо, що Ані Лорак зрадила Україну і тепер цинічно виступає на пропагандистських заходах у РФ. Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає особняк співачки у Підмосков’ї, який вона купила за криваві російські рублі. З цих же грошей зрадниця фінансує путінську армію.

