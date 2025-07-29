Народився в Україні і співав у ресторанах: що відомо про життя Ігоря Крутого до переїзду в Москву

Композитор зайняв мовчазну позицію щодо путінської війни в Україні

Ігор Крутой — відомий радянський та російський композитор, виконавець та музикант. Він народився в Україні в Кіровоградській області і сьогодні, 29 липня, відзначає свій день народження — йому виповнився 71 рік. Незважаючи на своє українське походження, Крутой вважає за краще мовчати про війну, яку розв’язала Росія, щоб не втратити свою кар’єру, заслуги та гроші.

"Телеграф" розповість, як виглядав Ігор Крутой у юні роки і в молодості, коли ще жив в Україні, і яким був цей час до переїзду в Москву.

Ігор Крутой — що про нього відомо

Відомий російський композитор Ігор Крутой народився 29 липня 1954 року у містечку Гайворон Кіровоградської області. Сьогодні йому виповнився 71 рік і він уже не так активно з’являється у публічному просторі.

Ігор Крутой у юні роки ще до переїзду в Москву

На Кіровоградщині ще за радянських часів пройшли дитинство та юність майбутнього великого маестро. Відомо, що композитор походить із небагатої єврейської родини. Його батько працював залізничником, а мама була вчителькою у школі.

Ігор Крутой з дитинства виявляв інтерес до музики та демонстрував неймовірний музичний слух. Тому мама вирішила віддати його до музичної школи і не помилилася.

Ігор Крутой у юні роки ще до переїзду в Москву

Після школи юний Ігор у 1974 році закінчив з відзнакою Кіровоградське музичне училище. Після цього він збирався вступати до Київської консерваторії, проте провалився на одному із вступних іспитів і не вступив. Через рік — 1975-го Ігор Крутой став студентом Миколаївського музично-педагогічного інституту і закінчив його диригентсько-хорове відділення у 1979 році.

Ігор Крутой у юні роки ще до переїзду у Москву

Щоб заробити собі на життя будучи студентом, Крутой підробляв у ресторанах, виступаючи за піаніно. Одним із таких закладів була "Каравелла", де він випадково познайомився зі співаком Олександром Сєровим. Саме це знайомство з виконавцем і стало для юного Ігоря щасливим квитком в російський шоу-бізнес.

Так Ігор Крутой виглядав у молодості

Завдяки співпраці з Сєровим Крутой розкрив свій талант і врешті-решт перебрався до Москви, де побудував успішну сценічну кар’єру. А тепер він, схоже, забув своє українське походження і мовчить про війну в Україні.

А таким Ігоря Крутого знають зараз

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