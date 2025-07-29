Родился в Украине и пел в ресторанах: что известно о жизни Игоря Крутого до переезда в Москву

Композитор занял молчаливую позицию относительно путинской войны в Украине

Игорь Крутой — известный советский и российский композитор, исполнитель и музыкант. Он родился в Украине в Кировоградской области и сегодня, 29 июля отмечает свой день рождения — ему исполнился 71 год. Несмотря на свое украинское происхождение Крутой предпочитает молчать о войне, которую развязала Россия, чтобы не потерять свою карьеру, заслуги и деньги.

"Телеграф" расскажет, как выглядел Игорь Крутой в юные годы и в молодости, когда еще жил в Украине, и каким было это время до переезда в Москву.

Игорь Крутой — что о нем известно

Известный российский композитор Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в городке Гайворон Кировоградской области. Сегодня ему исполнился 71 год и он уже не так активно появляется в публичном пространстве.

Игорь Крутой в юные годы еще до переезда в Москву

На Кировоградщине еще в советское время прошли детство и юность будущего великого маэстро. Известно, что композитор происходит из небогатой еврейской семьи. Его отец работал железнодорожником, а мама была учительницей в школе.

Игорь Крутой с детства проявлял интерес к музыке и демонстрировал невероятный музыкальных слух. Поэтому мама решила отдать его в музыкальную школу и не прогадала.

Игорь Крутой в юные годы еще до переезда в Москву

После школы юный Игорь в 1974 году окончил с отличием Кировоградское музыкальное училище. После этого он собирался поступать в Киевскую консерваторию, однако провалился на одном из вступительных экзаменов и не поступил. Спустя год — в 1975-м Игорь Крутой стал студентом Николаевского музыкально-педагогического института и окончил его дирижерско-хоровое отделение в 1979 году.

Игорь Крутой в юные годы еще до переезда в Москву

Чтобы заработать себе на жизнь студентом Крутой подрабатывал в ресторанах, выступая за пианино. Одним из таких заведений была "Каравелла", где он случайно познакомился с певцом Александром Серовым. Именно это знакомство с исполнителем стало для юного Игоря счастливым билетом в российский шоу-бизнес.

Так Игорь Крутой выглядел в молодости

Благодаря сотрудничеству с Серовым Крутой раскрыл свой талант и в конце-концов перебрался в Москву, где построил успешную сценическую карьеру. А теперь он, похоже забыл свое украинское происхождение и молчит о войне в Украине.

А таким Игоря Крутого знают сейчас

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