Укр

Своих волос уже не хватает? Запроданка Ани Лорак в парике вызвала смех и шутки в сети (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ани Лорак оконфузилась з новым образом Новость обновлена 22 августа 2025, 13:40
Ани Лорак оконфузилась з новым образом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Предательница стала посмешищем

Скандальная певица Ани Лорак, продавшаяся стране-агрессору и получившая российский паспорт, была высмеяна в сети за новый сценический образ. Запроданка попала под шквал критики украинцев.

Предательница Украины, которая стала большим разочарованием своего отца, оконфузилась, надев на голову белый парик в своем новом клипе на песню "Такси", написанной совместно с Игорем Крутым — российским продюсером, который сам родом из города Гайворон Кировоградской области.

Ани Лорак стала посмешищем: фото

46-летняя исполнительница, которая молчит о зверствах российской армии и убийствах мирных жителей Украины, вызвала смех и шутки по поводу своего сценического образа с белым париком. Фото запроданки разлетелись по сети, а в комментариях пользователи пишут, что артистка становится лишь страшнее и вообще, она похожа на "чучело" и "проститутку".

ани лорак
  • Какой кошмар все страшнее и страшнее становиться
  • Это ж надо так себя испоганить
  • Гадость
  • Чучело
  • На проститутку похожа

Напомним, что Ани Лорак предала Украину и теперь цинично выступает на пропагандистских мероприятиях в РФ. Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит особняк певицы в Подмосковье, который она купила за кровавые российские рубли. С этих же денег предательница финансирует путинскую армию.

Теги:
#Стиль #Ани Лорак #Шутки