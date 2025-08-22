Своих волос уже не хватает? Запроданка Ани Лорак в парике вызвала смех и шутки в сети (фото)
Предательница стала посмешищем
Скандальная певица Ани Лорак, продавшаяся стране-агрессору и получившая российский паспорт, была высмеяна в сети за новый сценический образ. Запроданка попала под шквал критики украинцев.
Предательница Украины, которая стала большим разочарованием своего отца, оконфузилась, надев на голову белый парик в своем новом клипе на песню "Такси", написанной совместно с Игорем Крутым — российским продюсером, который сам родом из города Гайворон Кировоградской области.
Ани Лорак стала посмешищем: фото
46-летняя исполнительница, которая молчит о зверствах российской армии и убийствах мирных жителей Украины, вызвала смех и шутки по поводу своего сценического образа с белым париком. Фото запроданки разлетелись по сети, а в комментариях пользователи пишут, что артистка становится лишь страшнее и вообще, она похожа на "чучело" и "проститутку".
- Какой кошмар все страшнее и страшнее становиться
- Это ж надо так себя испоганить
- Гадость
- Чучело
- На проститутку похожа
Напомним, что Ани Лорак предала Украину и теперь цинично выступает на пропагандистских мероприятиях в РФ. Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит особняк певицы в Подмосковье, который она купила за кровавые российские рубли. С этих же денег предательница финансирует путинскую армию.