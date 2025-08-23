Закохалася в одруженого режисера: як виглядає чоловік Римми Зюбіної, з яким актриса разом понад 20 років

54-річна зірка є коханою дружиною та прекрасною матір'ю

Римма Зюбіна — відома театральна та кіно-зірка, а також громадська активістка, яка у лютому підтримала звільнення керівника Молодого театру Білоуса, якого тоді звинуватили у сексуальних домаганнях. Цієї суботи українська актриса святкує своє 54-річчя.

Зірка вітчизняних серіалів та фільмів одружена вже понад 20 років з режисером Станіславом Мойсеєвим. "Телеграф" розповідає про історію кохання подружжя.

Наймолодший режисер у СРСР

У травні стало відомо, що Мойсеєв замінить Білоуса як художнього керівника Молодого театру. З видатним театралом Зюбіна познайомилася на прослуховуванні в місцевому театрі рідного Ужгороду, на якому отримала запрошення від режисера приєднатися до його трупи. 28-річний Мойсеєв був наймолодшим головним режисером у СРСР. Проте тоді молода актриса вирішила вступати до Київського інституту культури, а через рік Римма повернулася до Ужгорода.

Римма Зюбіна і Станіслав Мойсеєв у молодості

Був одружений і мав дитину

Минув рік — і Станіслав пішов із театру. Римма теж не залишилася, бо "не уявляла собі майбутнього без режисера Мойсеєва", розповідала актриса в інтерв'ю Viva. Вона знову оселилася у Києві, навчаючись і шукаючи нові ролі. Коли ж режисер завітав до столиці, то запросив її на чай. Тоді й почався роман пари.

Подружжя у шлюбі вже понад 20 років. Фото: viva.ua

Актриса розповідала, що Мойсеєв був одружений та виховував сина. За її словами, вона не робила нічого, що могло б зруйнувати його родину. Після розлучення закохані почали жити разом, а пізніше розписалися. 28 вересня 1998 року у подружжя народився син Даниїл. Сьогодні він — військовий журналіст і перекладач.

Моє сумління було абсолютно чисте. Я не робила нічого, аби навмисно зруйнувати його сім’ю. Перша дружина Стаса – неймовірно гарна жінка. З їхнім сином, якому зараз 36 років, у нас чудові стосунки. А Даня й Антон спілкуються як найрідніші люди. Даня в дитинстві ніяк не розумів, коли я народила Антона? І якщо не я, то як це так? Бо з малечку відчуває, що вони брати Римма Зюбіна в інтерв'ю Viva

У театралів є дорослин син Даниїл - військовий журналіст і перекладач

Цієї суботи, 23 серпня, відзначається річниця смерті відомої актриси, родом з Києва. "Телеграф" розповідав, від чого померла Алла Балтур і який вигляд має її могила.