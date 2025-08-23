Влюбилась в женатого режиссера: как выглядит муж Риммы Зюбиной, с которым актриса вместе более 20 лет

54-летняя звезда является любимой женой и прекрасной матерью

Римма Зюбина — известная театральная и кино-звезда, а также общественная активистка, которая в феврале поддержала увольнение руководителя Молодого театра Билоуса, обвиненного в сексуальных домогательствах. В эту субботу украинская актриса празднует свое 54-летие.

Звезда отечественных сериалов и фильмов замужем уже более 20 лет с режиссером Станиславом Моисеевым. "Телеграф" рассказывает об истории любви супругов.

Самый молодой режиссер в СССР

В мае стало известно, что Моисеев заменит Билоуса как худрука Молодого театра. С выдающимся театралом Зюбина познакомилась на прослушивании в местном театре родного Ужгорода, где получила приглашение от режиссера присоединиться к его труппе. 28-летний Моисеев был самым молодым главным режиссером в СССР. Однако тогда молодая актриса решила поступать в Киевский институт культуры, а через год Римма вернулась в Ужгород.

Римма Зюбина и Станислав Моисеев в молодости

Был женат и имел ребенка

Прошел год – и Станислав ушел из театра. Римма тоже не осталась, потому что "не представляла себе будущего без режиссера Моисеева", рассказывала актриса в интервью Viva. Она снова поселилась в Киеве, учась и отыскивая новые роли. Когда же режиссер посетил столицу, то пригласил ее на чай. Тогда и начался роман пары.

Супруги в браке уже более 20 лет. Фото: viva.ua

Актриса рассказывала, что Моисеев был женат и воспитывал сына. По ее словам, она не делала ничего, что могло бы разрушить его семью. После развода влюбленные стали жить вместе, а позже расписались. 28 сентября 1998 года у супругов родился сын Даниил. Сегодня он — военный журналист и переводчик.

Моя совесть была совершенно чиста. Я не делала ничего, чтобы намеренно разрушить его семью. Первая жена Стаса – невероятно красивая женщина. С их сыном, которому сейчас 36 лет, у нас отличные отношения. А Даня и Антон общаются как самые родные люди. Даня в детстве никак не понимал, когда я родила Антона? И если не я, как это так? Потому что с детства чувствует, что они братья Римма Зюбина в интервью Viva

У театралов есть взрослый сын Даниил – военный журналист и переводчик

