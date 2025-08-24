Актер родился в одесской Кодыме

Украинцы могли видеть этого актера во многих сериалах и фильмах украинского и российского производства. Евгений Редько — артист, который родился в Одесской области (откуда родом и предатель Стас Костюшкин), в небольшом городке Кодыма.

Мужчина появлялся на украинском телевидении, когда еще каналы транслировали российский контент и не видели в этом ничего плохого. "Телеграф" рассказывает, что говорит о войне в Украине Редько и где сейчас актер.

Евгений родился 24 августа 1958 года в городе Кодыма Одесской области. Его отец работал инженером-гидростроителем, а мать была секретарем. Также у актера есть сестра.

В детстве и юности, следуя за отцом по месту его службы, Редько часто менял города. В первый класс он пошел в школу в Таллине, Эстония, а первые шаги на сцене уроженец украинской Кодыми сделал в театральной студии российского Волгограда. В 1988 году окончил ГИТИС и вскоре вошел в труппу Российского академического молодежного театра.

Евгений Редько в молодости

В кино Евгений начал сниматься с 1986 года. В 2009 году он воплотил на экране образ писателя из Украины Николая Гоголя в фильме "Гоголь. Ближайший", съемки которого проходили в Украине — в поселке Диканька Полтавской области, при этом съемочная команда жила не в гостинице, а в местных жителей.

Снимали в Сорочинцах, в храме, где Гоголь крестил ребенка своего друга, потрясающий храм. В Диканьке, в Сорочинцах мы жили не в гостиницах — у людей в домах. Приходили со съемок, а у нас столы были накрыты, все для нас приготовлено хозяйками. Люди на съемках работали за копейки, чтобы дать нам возможность снимать. Как это все сочетается с тем, что происходит сегодня? Евгений Редько в интервью 2022 года

Актер в образе Николая Гоголя, съемки проходили в Украине

Играл в сериале о российских подростках "Ранетки", который "крутили" на Новом канале в 2010 году. В 2002 году Редько получил от диктатора Путина "заслуженного" артиста РФ, а спустя 10 лет — "народного". Личную жизнь мужчина скрывает.

Что говорит о войне Евгений Редько

В марте 2022 года Редько дал интервью российской "Новой газете", где рассказал о своем украинском прошлом. В нем говорится, что "народный артист нарушил добровольный обет молчания, чтобы сказать о самом больном".

Мы ехали с театром на гастроли в Киев и Одессу, проезжали станцию Кодыма. Проводник говорит: "Зачем вы выходите? Тут поезд только две минуты стоит!" Я говорю: "Это моя родина". Именно на этой станции, с той ее стороны бабушка стелила одеяло, ставила самогончик, выкладывала яства, мы ели и смотрели: встречали-провожали поезда. Там — двор, три или четыре дома на хуторе, а город — по другую сторону станции. Выходили просто посидеть-посмотреть. В какой-то момент проходящие паровозы стали пар выпускать, приветствовать нас. У меня и фотография до сих пор есть: молодая мамочка, сестры, бабушка. Мама к концу жизни все время вспоминала Украину Евгений Редько

Кроме этого, актер записал видео, на котором он читает стихотворение российского поэта Владимира Маяковского "Долг Украине". В описании к ролику говорится, что "жизнь Евгения очень тесно связана с Украиной. Он там родился, снимался и навещал родственников".

Как бы там ни было, но сейчас артист молчит об убийствах украинцев российской армией. Редько продолжает играть в российских театрах и в кино, развлекая россиян и зарабатывая кровавые рубли, которые затем идут на финансирование армии страны-террориста.

Евгений Редько финансирует российскую армию

Напомним, что недавно опозорилась в сети предательница Украины Ани Лорак. "Телеграф" писал, как украинцы подняли на смех новый образ певицы.