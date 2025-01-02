Стал отцом двоих детей и редко снимается в кино: где сейчас Маколей Калкин из "Один дома"

Актер редко появляется в кино в последнее время

Комедия "Сам дома" давно стала символом рождественско-новогодних праздников, которую смотрят во всех странах мира. После выхода ленты в 1990 году главный актер — Мколей Калкин — стал всемирно известным. Впрочем, впоследствии карьера актера начала идти на спад.

"Телеграф" расскажет, что известно о популярном актере из "Один дома", и чем он занимается сейчас.

Маколей Калкин — биография

Будущая звезда кино родилась в Нью-Йорке на Манхэттене в 1980 году. Его родители, Кит Калкин и Патрисия Бантрап, работали актерами, так что сыну также передались способности к этому делу.

Маколей с детства играл в театре, а в 1989 году дебютировал в ленте "Дядюшка Бак", где снимался с Джоном Кэнди. После этого Калкина заметили, и его типаж подошел создателям комедии "Сам дома". Фильм стал безумно популярным, заработав в прокате за первые полгода 200 миллионов долларов. Киноработу внесли в Книгу рекордов Гиннесса, как комедию, принесшую самое большое количество средств в прокате.

После стремительного успеха "Один дома" менеджером Маколея стал его отец, Кит Калкин. Далее он снялся в фильмах "Хороший сын", "Лестница Иакова", "Щелкунчик", "Поймет только одинокий". Однако дальнейшие киноработы с участием Маколея не были успешными. За ленты "Распрощаться с отцом" и "Богатый Ричи" Калкина номинировали как "худшего актера" в премии "Золотая малина".

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В 1995 году мать Калкина, Патрисия Бантрап, ушла от его отца, обвинив в том, что он испортил карьеру сына. Впоследствии Калкин поступил в среднюю школу на Манхэттене. Маколей все еще появлялся в кино, но не часто, и эти работы не становились успешными. В частности, играл в фильмах "Властелин страниц", "Клубная мания", "Иерусалимский синдром".

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Впоследствии Калкин вообще перестал играть в кино. В прессе говорили о том, что актер находится в депрессии и употребляет наркотические вещества. Сам Калкин не подтверждал такую информацию, но говорил, что курит и употребляет алкоголь.

Где сейчас Маколей Калкин

В 2021 году актер впервые стал отцом. Сына назвали Дакота. Первеница родила ему избранница, актриса Бренда Сонг, роман с которой начался на съемках ленты "Похмелье в Таиланде". В начале 2022 года актер сделал предложение Сонг, подарив обручальное кольцо с бриллиантом.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В конце 2022 года актер во второй раз стал отцом. В 2023 году Калкину открыли именную звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе.

Коллаж "Телеграфа"

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Последняя работа Калкина в кино на сегодняшний день — телесериал "Американская история ужаса: Двойной сеанс". Также актер периодически делится с поклонниками фотографиями на инстаграм-странице. За ним следят 2 миллиона пользователей.

Фото из инстаграма Маколея Калкина

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