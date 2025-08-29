Была одной из самых красивых украинских актрис: от чего в 44 года умерла Юлия Волчкова и как выглядит ее могила

Звезды фильма "Роксолана" не стало 7 лет назад

В эту пятницу могла бы встретить свое 51-летие Заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Несколько лет назад актриса ушла из жизни после продолжительной болезни.

Одна из самых красивых звезд отечественного телевидения и кино выходила на сцену до последнего. "Телеграф" рассказывает, что известно о Юлии Волчковой, чем болела артистка, где похоронена и как выглядит ее могила.

Родилась будущая звезда 29 августа 1974 года в Киеве. В 1995 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, а с 1995 по 2018 год работала актрисой в Киевском Театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра.

Юлия Волчкова умерла в 44 года

С 1992 года Волчкова начала карьеру в кино, с дебюта в драме "В той области небес…". Затем были фильмы "Роксолана", "Приключения Марко Поло" и "День рождения Буржуя".

Юлия Волчкова в "Роксолане"

В 2000-е годы Юлия стала активно работать в сериалах. Украинцы могли видеть ее в проектах "След оборотня", "Колечко с бирюзой", "Сердцу не прикажешь", "Родные люди", "Брат за брата", "Пончик Люся", "Что делает твоя жена?" и других.

"Колечко с бирюзой" (2008)

"Что делает твоя жена?" (2017)

Болезнь и смерть

Актриса скончалась 10 ноября 2018 года в киевской больнице от рака. Она до последнего выходила на сцену родного театра и готовилась к новой роли. Похоронена на Байковом кладбище вместе с родственниками.

Как выглядит могила Юлии Волчковой. Фото: wikipedia.org

Добавим, что Волчкова была замужем за режиссером Иваном Сауткиным. Есть сын Даниил, который на момент смерти актрисы учился в девятом классе. Сейчас он живет в Берлине, Германия.

Иван Сауткин и Даниил. Фото:

