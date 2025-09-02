Проклинал Путина и назвал россиян убийцами: где сейчас Лева из "Би-2" и что говорит о войне

Певец заявлял о помощи ВСУ даже после отмены концертов в России

Известный исполнитель Лева из группы "Би-2" (настоящее имя Егор Бортник) в дуэте с Шурой (Александром Уманом) долгое время молчали о войне в Украине. Однако летом 2022 года музыканты выпустили свой антивоенный клип, а вскоре начали открыто показывать свое несогласие с агрессивной политикой Кремля.

Музыкальный дуэт родился в Минске. В конце 1990-х артисты, объездившие с гастролями всю Беларусь, решили покорять Москву. Уже в 2000 году Бортник появился камео в фильме Алексея Балабанова "Брат-2", а сама группа записала саундтрек к картине "Полковнику никто не пишет". Она и принесла коллективу широкую известность в постсоветских странах. К 2017 году музыканты выпустили десять студийных альбомов.

В этот вторник Егор Бортник отмечает свое 53-летие, и поэтому поводу "Телеграф" рассказывает, как артист, получивший славу и признание в России, отказался поддерживать пророссийские взгляды.

Что говорит Лева из "Би-2" о войне в Украине

Еще в 2014 году дуэт выпустил антивоенный клип "Забрали в армию", при этом не давая никаких прямых заявлений по поводу аннексии Крыма или начала военных действий на Донбассе. После начала полномасштабного вторжения музыканты начали последовательно демонстрировать свою антипутинскую позицию. Это повлекло за собой отмену их концертов в стране-агрессоре и давление со стороны властей.

В апреле 2022 года "Би-2" отменили концерт в Омске после конфликта вокруг баннера с надписью "Zа президента", который музыканты специально закрыли черным полотном. Отказавшись выступать при попытках администрации снять покрытие, группа лишилась последующих концертов в Пензе, Астрахани и других российских городах. В соцсетях Лева открыто называет россиян, поддерживающих войну против украинцев, убийцами.

Вы – убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими с Украиной и Европой. Все, что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость. Я не вернусь в Россию. Я ни одного слова забирать не собираюсь. Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила нашу страну. Читайте ваши "мракобесные" лекции в военкомате Егор Бортник

25 января 2024 года музыкантов группы задержали в Таиланде за выступления без рабочей визы. Ранее в стране отменили концерты российского стендап-комика Руслана Белого и юмориста Максима Галкина, открыто осудивших российскую агрессию против Украины. Уже через неделю "Би-2" удалось в полном составе вылететь в Израиль, несмотря на попытки российского МИД добиться их депортации в РФ.

В феврале 2025 года исполнитель раскрыл российским пранкерам, что помогает украинской армии, в частности мужчина закупил две машины скорой помощи и один большой автобус. Помимо этого артист якобы регулярно помогает финансово — общая сумма его помощи достигла примерно 100 тысяч евро.

Я только на четвертый день, когда увидел вообще что происходит там (в Украине — ред.), когда появились эти видео… Во-первых, я понял, что Путин никогда не выиграет эту войну, он уже проиграл с самого начала, как только начал. Мы же все еще находились в таком состоянии: типа да нет, ну сейчас люди выйдут, нормальные люди скажут "да ты что с ума сошел что ли, Путин?"… Будь проклят все кто начал эту войну и кто ее поддерживает Лева из "Би-2"

Где сейчас певец Егор Бортник

После России музыканты перебрались в Израиль. В 2024 году стало известно, что певец живет с семьей в Испании. Коллектив активно гастролирует по миру и, по словам музыкантов, они не планируют возвращаться в РФ в ближайшие годы.

