Захоронение главного лизоблюда Путина притягивает смерть

Уроженец города Часов Яр, который из-за россиян в Донецкой области находится теперь в руинах, Иосиф Кобзон открыто поддерживал агрессию российского диктатора Владимира Путина, неоднократно высказывался в поддержку аннексии Крыма и военных действий на Донбассе, а также активно посещал оккупированные территории. Он был депутатом Госдумы от партии "Единая Россия" и участвовал в пропагандистских мероприятиях, которые оправдывают войну против украинцев. Конец своей жизни путинист встретил в Москве в 2018 году в возрасте 80 лет.

Предатель Украины был похоронен на обычном, не "звездном" кладбище столицы страны-агрессорши, а не так давно у его могилы скончалась старая россиянка. "Телеграф" рассказывает, где похоронен украинофоб и как выглядит его могила.

Где похоронен Иосиф Кобзон

Певец похоронен в иудейском секторе (39 участок) Востряковского кладбища в Москве, неподалеку от могилы своей матери Иды Шойхет. Место для будущего захоронения он приобрел заблаговременно, когда уже знал о своем онкологическом заболевании — раке простаты.

Могила Иды Шойхет

Его хоронили по иудейским традициям. Жене путиниста Нинель Дризине пришлось докупить метр земли, поскольку участка, выделенного властями, оказалось недостаточно. За эту землю она заплатила миллион рублей (более 500 тысячам гривен).

На месте захоронения установлен памятник — бронзовая скульптура Кобзона в полный рост с микрофоном в руке на фоне стилизованной театральной сцены.

Могила тещи Кобзона Полины Дризиной (слева)

Смерть москвички у могилы Кобзона

В апреле 2023 года у могилы лизоблюда Путина умерла пенсионерка из Москвы. 83-летняя россиянка вместе с внучкой пришла на Востряковское кладбище, чтобы навестить могилы своего мужа и родителей, захороненных рядом с Кобзоном. Внезапно женщине стало плохо. Внучка побежала за водой в сторожку, а когда вернулась, пенсионерка уже лежала на земле. Сотрудники кладбища пытались оказать первую помощь, но спасти женщину не удалось.

Вход на Воскряковское кладбище

Напомним, что на Воскряковском кладбище в Москве похоронен уроженец Одессы Эмиль Верник. Мы писали, что известно о режиссере и отце актера-молчуна Игоря Верника.