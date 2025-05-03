Поховання головного лизоблюда Путіна притягує смерть

Уродженець міста Часів Яр, який через росіян на Донеччині зараз у руїнах, Йосип Кобзон відкрито підтримував агресію російського диктатора Володимира Путіна, неодноразово висловлювався на підтримку анексії Криму та військових дій на Донбасі, а також активно відвідував окуповані території. Він був депутатом Держдуми від партії "Єдина Росія" та брав участь у пропагандистських заходах, які виправдовують війну проти українців. Кінець свого життя путініст зустрів у Москві у 2018 році у віці 80 років.

Зрадника України було поховано на звичайному, не "зірковому" цвинтарі столиці країни-агресорки, а не так давно біля його могили померла стара росіянка. "Телеграф" розповідає, де похований українофоб та як виглядає його могила.

Де похований Йосип Кобзон

Співака поховано в юдейському секторі (39 ділянка) Востряковського цвинтаря в Москві, неподалік могили своєї матері Іди Шойхет. Місце для майбутнього поховання він придбав завчасно, коли вже знав про своє онкологічне захворювання — рак простати.

Могила Іди Шойхет

Його ховали за юдейськими традиціями. Дружині путініста Нінель Дризині довелося докупити метр землі, оскільки ділянки, виділеної владою, виявилося замало. За цю землю вона заплатила мільйон рублів (понад 500 тисяч гривень).

На місці поховання встановлено пам’ятник — бронзову скульптуру Кобзона у повний зріст із мікрофоном у руці на тлі стилізованої театральної сцени.

Могила тещі Кобзона Поліни Дризіної (ліворуч)

Смерть москвички біля могили Кобзона

У квітні 2023 року біля могили лизоблюда Путіна померла пенсіонерка з Москви. 83-річна росіянка разом з онукою прийшла на Востряковський цвинтар, щоб відвідати могили свого чоловіка та батьків, похованих поряд із Кобзоном. Несподівано жінці стало погано. Внучка побігла за водою до сторожки, а коли повернулася, пенсіонерка вже лежала на землі. Співробітники цвинтаря намагалися надати першу допомогу, але врятувати жінку не вдалося.

Вхід на Воскряковський цвинтар

Нагадаємо, що на Воскряковському цвинтарі у Москві поховано уродженця Одеси Еміля Вєрника. Ми писали, що відомо про режисера та батька актора-мовчуна Ігоря Вєрника.