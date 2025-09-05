Родилась в Украине и спилась в Москве: как выглядит могила одной из самых красивых советских актрис Светланы Жгун

Актриса, родом из Полтавской области, погубила свою карьеру

Многие люди губят свою жизнь вредными привычками. От подобных зависимостей страдают даже известные артисты. Не был застрахован от алкоголя ни американец Маколей Калкин, сыгравший в "Один дома", ни советская актриса Светлана Жгун.

Звезда, которая считалась одной из самых красивых киноактрис СССР, родилась 5 сентября 1933 года в селе Яреськи Полтавской области. Поскольку ее отец был военным, семье приходилось часто переезжать. В 1953 году Светлана окончила Ленинградский энергетический техникум, после чего два года проработала техником-энергетиком на одном из городских заводов. В 1956 году она поступила на актерский факультет Ленинградского театрального института имени Островского.

Еще будучи студенткой третьего курса Жгун дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в комедии "Не имей сто рублей" (1959). Вскоре актриса получила главную роль в фильме "Повесть пламенных лет" (1960). Далее были значимые роли в фильмах "Голубая чашка", "Бабье царство", "Жди меня, Анна", "Директор", "И был вечер, и было утро…" и другие.

Уроженка Украины была замужем дважды. Во втором браке с художником кино Александром Борисовым родилась дочь Лада (художник-реставратор, живет в Копенгагене, Дания). После развода у Жгун завязался роман с режиссером Алексеем Салтыковым. Живя вместе пара часто выпивала, а после расставания актриса продолжила злоупотреблять алкоголем. Ее стали все меньше приглашать на съемки.

Светлана Жгун и Алексей Салтыков

В 1989 году артистка пыталась вернуться на экран, играя в фильмах эпизодические роли. После этого предложения в кино для нее больше не поступали.

Светлана Жгун в одном из последних фильмов "Любовь с привилегиями" (1989)

Светлана долго боролась с зависимостью, неоднократно проходила лечение в больнице, но затем снова срывалась. Она умерла 18 января 1997 года в Москве на 64 году жизни. Причиной смерти стала двухсторонняя пневмония с осложнениями. Она похоронена на Троекуровском кладбище, участок 13а. Однако существуют противоречивые сведения, якобы актриса была похоронена в Санкт-Петербурге рядом с родителями. Как выглядит могила Жгун — неизвестно.

