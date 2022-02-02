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Концерт Басти в Одесі скасували: з’явився коментар ресторану, що оскандалився

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Баста не приїде до Одеси
Баста не приїде до Одеси

Після хвилі обурення, що піднялася в мережі, організатори вирішили скасувати концерт.

Концерт російського репера Басти, який мав відбутися в Одесі 14 лютого, скасували після масового невдоволення у мережі. У ресторані "Облака" підтвердили "Телеграфу", що оголошений концерт не відбудеться.

За словами адміністратора закладу, замість російського репера на День усіх закоханих у закладі буде просто жива музика. Невідомо, звичайно, чи задовольнить така заміна тих, хто все ж таки заплатив гроші за квитки на концерт Басти, адже коштували вони чимало: від 8500 до 9500 гривень.

"Баста не виступатиме. Концерт скасувався. Виступатимуть наші живі музиканти, наша співачка", — розповіли кореспонденту "Телеграфа" у закладі.

Виступ росіянина довелося скасувати після того, як громадський діяч Дем’ян Ганул зустрівся з ресторатором Андрієм Зарічанським, якому розповів про проросійську позицію репера, про це сам активіст повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Керівництво після бесіди з ним вирішило скасувати захід. У соцмережах закладу анонс концерту поки що є.

Сам Баста скасування концерту в Україні поки що ніяк не коментував. У соцмережах російського артиста з’явилися лише повідомлення про вихід нової пісні.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року Баста вже давав в Одесі концерт. Тоді на його виступі був аншлаг, і попри спалах коронавірусу, жодних обмежень на концерті не дотримувалися.

Зазначимо, що у Басти минув термін п’ятирічної заборони на в’їзд в Україну. Репер був не в’їзним до нашої країни після незаконного відвідування Криму.

Теги:
#Репер #Співак #Баста
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