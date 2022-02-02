Концерт Басты в Одессе отменили: появился комментарий оскандалившегося ресторана

После волны возмущения, поднявшейся в сети, организаторы приняли решение отменить концерт.

Концерт российского рэпера Басты, который должен был состояться в Одессе 14 февраля, отменили после массового недовольства в сети. В ресторане "Облака" подтвердили "Телеграфу", что объявленный концерт не состоится.

По словам администратора заведения, вместо российского рэпера в День всех влюбленных в заведении будет просто живая музыка. Неизвестно, конечно, удовлетворит ли такая замена тех, кто все же заплатил деньги за билеты на концерт Басты, ведь стоили они не мало: от 8500 до 9500 гривен.

"Баста не будет выступать. Концерт отменился. Будут выступать наши живые музыканты, наша певица", — рассказали корреспонденту "Телеграфа" в заведении.

Выступление россиянина пришлось отменить после того как общественный деятель Демьян Ганул встретился с ресторатором Андреем Заричанским, которому рассказал о пророссийской позиции рэпера, об этом сам активист сообщил на своей странице в Фейсбук. Руководство после беседы с ним решило отменить мероприятие. В соцсетях заведения анонс концерта тем не менее пока еще есть.

Сам Баста отмену концерта в Украине пока никак не комментировал. В соцсетях российского артиста появились лишь сообщения о выходе новой песни.

Напомним, что в августе 2021 года Баста уже давал в Одессе концерт. Тогда на его выступлении был аншлаг, и несмотря на вспышку коронавируса, никакие ограничения на концерте не соблюдались.

Отметим, что у Басты истек срок пятилетнего запрета на въезд в Украину. Рэпер был не въездным в нашу страну после незаконного посещения Крыма.