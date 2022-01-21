Известный одесский ресторан оскандалился из-за выступления российского рэпера Басты

Билеты на выступление Басты стоят не мало. Цена на них составляет 8500-9500 гривен.

Известный российский рэпер Баста, которого в 2020 году исключили из "черного списка" СБУ, снова собрался в Украину с концертом. На этот раз у блогера запланировано выступление 14 февраля в известном одесском ресторане "Облака".

Одесская журналистка и блогер Елена Добровольская в своем Facebook выразила свое возмущение по поводу того, что в Украину спокойно пускают российского артиста, несмотря на то, что Баста — известный "крымнашист". Под ее постом украинцы оставили множество гневных комментариев из-за этой ситуации.

"Уже настолько сс*т в глаза, что у меня метафоры закончились. Казалось бы, какая ментальная связь между тем, что натягивающий вышиванку ресторатор поддерживает на выборах зе-команду и затем в его ресторане должен выступать российский рэпер Баста? То есть Андрей Заричанский все это время жил в другой стране какой-нибудь? Он не слышал о том, что Баста представляет страну, оккупировавшую часть Украины? Он не в теме, сколько копий сломано из-за российских исполнителей, которые ломались вдруг после смены власти снова в Украину?", — вопрошает богер.

Добровольская также призвала Службу безопасности Украины обратить свое внимание на данную ситуацию.

Отметим, что билеты на выступление Басты весьма дорогостоящие. Цена на них составляет 8500-9500 гривен.

"Лезут и лезут сюда, как тараканы", "Баста "крымнашист", просто из-за денег не любит об этом говорить. Позор тем, кто пригашает это пугало в Украину", "Каким нужно быть дегенератом, чтобы слушать этот гундосый бубнеж", — высказались пользователи в комментариях.

Напомним, что в августе прошлого года Баста уже давал в Одессе концерт, собрав во времена ковидных ограничений толпу людей без масок.