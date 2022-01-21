Відомий одеський ресторан оскандалився через виступ російського репера Басти

Квитки на виступ Басти коштують чимало. Ціна на них становить 8500–9500 гривень.

Відомий російський репер Баста, якого у 2020 році виключили із "чорного списку" СБУ, знову зібрався в Україну з концертом. Цього разу співак запланував виступ 14 лютого у відомому одеському ресторані "Хмари".

Одеська журналістка та блогер Олена Добровольська у своєму Facebook висловила своє обурення з приводу того, що в Україну спокійно пускають російського артиста, попри те, що Баста є відомим "кримнашистом". Під її постом українці залишили багато гнівних коментарів через цю ситуацію.

"Вже настільки сц*ть в очі, що в мене метафори закінчилися. Здавалося б, який ментальний зв’язок між тим, що ресторатор, що натягує вишиванку, підтримує на виборах зе-команду і потім у його ресторані має виступати російський репер Баста? Тобто Андрій Зарічанський все цей час жив в іншій країні який-небудь? Він не чув про те, що Баста представляє країну, яка окупувала частину України?, — запитує богер.

Добровольська також закликала Службу безпеки України звернути свою увагу на цю ситуацію.

Зазначимо, що квитки на виступ Басти дуже дорогі. Ціна на них становить 8500–9500 гривень.

"Лізуть і лізуть сюди, як таргани", "Баста "кримнашист", просто через гроші не любить про це говорити. Ганьба тим, хто пригашає це лякало в Україну", "Яким треба бути дегенератом, щоб слухати цей гундосий бубніж", — Висловилися користувачі в коментарях.

Нагадаємо, що у серпні минулого року Баста вже давав в Одесі концерт, зібравши за часів ковідних обмежень натовп людей без масок.