"Забув, що йде війна": український репер Kyivstoner оскандалився через крики "Росія!" в Києві (відео)

Поведінка репера викликала бурхливе обговорення в мережі.

Відомий український репер і блогер Kyivstoner, справжнє ім’я якого Альберт Васильєв, потрапив в скандал. Артист, сидячи в центрі Києва з двома росіянами, скандував "Росія". Робив він це пошепки, але зрозуміти його слова було неважко.

Подібна поведінка викликала неабияке обурення у спільноти. У себе на сторінці в Фейсбуці активіст Сергій Стерненко опублікував пост, в якому показав дуже цікаве листування з блогером.

На скрині видно, що Київстонер не розуміє, чому зараз бачитися з росіянами і скандувати "Росія" — це злочин, на що йому нагадали про війну на сході України.

"Війна? У нас зараз війна?" — відповів Васильєв, дорікнувши, що той, хто писав йому, зараз не воює, а сидить удома.

Також, Стерненко навіть зняв окремий блог у себе на ютуб-каналі, який присвятив Київстонеру. У відео Стерненко нагадав, що у Альберта досить багато друзів серед російських артистів, а також показав то відео, на якому видно, як Васильєв скандує "Росія".

Раніше, "Телеграф" писав, що популярний російський репер Моргенштерн (справжнє ім’я — Алішер Валєєв), попри заборону, готує три сольних концерти в трьох містах України. Однак в СБУ запевнили, що артист не зможе ні під прізвищем Валєєв, ні під прізвищем Моргенштерн.