"Забыл, что идет война": украинский рэпер Kyivstoner оскандалился из-за криков "Россия!" в Киеве (видео)

Поведение репера вызвало бурное обсуждение в сети.

Известный украинский репер и блогер Kyivstoner, настоящее имя которого Альберт Васильев, угодил в скандал. Артист, сидя в центре Киева с двумя россиянами, скандировал "Россия". Делал он это шепотом, но понять его слова было нетрудно.

Подобное поведение вызвало сильное возмущение у сообщества. У себя на странице в Фейсбуке активист Серней Стерненко опубликовал пост, в котором показал очень интересную переписку с блогером.

На скрине видно, что Киевстонер не понимает, почему сейчас видеться с россиянами и скандировать "Россия" – это преступление, на что ему напомнили о войне на востоке Украины.

"Война? У нас сейчас война?" — ответил Васильев, упрекнув писавшего в том, что тот сейчас не воюет, а сидит дома.

Также, Стерненко даже снял отдельный блог у себя на ютуб-канале, который посвятил Киевстонеру. В видео Стерненко напомнил, что у Альберта достаточно много друзей среди российских артистов, а также показал то видео, на котором видно, как Васильев скандирует "Россия".

Ранее, "Телеграф" писал, что популярный российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев), несмотря на запрет, готовит три сольных концерта в трех городах Украины. Однако в СБУ уверили, что артист не сможет ни под фамилией Валеев, ни под фамилией Моргенштерн.