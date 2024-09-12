Укр

Переобула кроссовки на каблуки: скандальная Плантовская показалась в обтягивающем платье (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1580
Иванна Плантовская отошла от спортивного стиля Новость обновлена 12 сентября 2024, 10:01
Иванна Плантовская отошла от спортивного стиля. Фото https://www.instagram.com/ivankaa._________/

Девушка предстала в пикантном наряде и сумочкой Chanel

Бывшая пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская, которая оскандалилась демонстрацией шикарной жизни во время войны, похвасталась фото в обтягивающем платье.

На своей странице в Инстаграме девушка опубликовала несколько фото в пикантном образе. На Плантовской было платье кремового цвета и черные лакированные туфли на высоком каблуке.

В качестве аксессуарных дополнений Иванна выбрала брендовую сумочку Chanel, солнцезащитные очки и серебряные часы. Среди украшений экс-пограничницы можно выделить серебряный браслет и подвеску с церковным крестиком.

Иванна Плантовская
Фото: instagram.com/ivankaa._________
Иванна Плантовская в туфлях
Фото: instagram.com/ivankaa._________
Иванна Плантовская на каблуках
Фото: instagram.com/ivankaa._________

Стоит отметить, что Иванна Плантовская часто переходит от спортивного до более женственного стиля в одежде. Не так давно скандальная девушка показалась в белом спорт-бюстгальтере, юбке фирмы Nike и массивных кроссовках.

Иванна Плантовская в кроссовках
Фото: instagram.com/ivankaa._________
Иванна Плантовская в платье
Фото: instagram.com/ivankaa._________

Зачастую Плантовская радует своих фанов модными образами именно в платьях и на туфлях. В соцсети Иванна нередко предлагает своим подписчикам оценивать смену ее имиджа.

Иванна Плантовская в боди

Ранее бывшая пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины призналась, что делала пластику. Иванна Плантовская заявила, что из хирургических вмешательств у нее только грудь.

Теги:
#Стиль #Спортивный стиль #Иванна Плантовская