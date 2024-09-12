Переобула кроссовки на каблуки: скандальная Плантовская показалась в обтягивающем платье (фото)

Девушка предстала в пикантном наряде и сумочкой Chanel

Бывшая пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская, которая оскандалилась демонстрацией шикарной жизни во время войны, похвасталась фото в обтягивающем платье.

На своей странице в Инстаграме девушка опубликовала несколько фото в пикантном образе. На Плантовской было платье кремового цвета и черные лакированные туфли на высоком каблуке.

В качестве аксессуарных дополнений Иванна выбрала брендовую сумочку Chanel, солнцезащитные очки и серебряные часы. Среди украшений экс-пограничницы можно выделить серебряный браслет и подвеску с церковным крестиком.

Стоит отметить, что Иванна Плантовская часто переходит от спортивного до более женственного стиля в одежде. Не так давно скандальная девушка показалась в белом спорт-бюстгальтере, юбке фирмы Nike и массивных кроссовках.

Зачастую Плантовская радует своих фанов модными образами именно в платьях и на туфлях. В соцсети Иванна нередко предлагает своим подписчикам оценивать смену ее имиджа.

Ранее бывшая пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины призналась, что делала пластику. Иванна Плантовская заявила, что из хирургических вмешательств у нее только грудь.