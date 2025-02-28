Лакшери-жизнь, но уже не на Мальдивах: где сейчас скандальная экс-пограничница Плантовская и как она выглядит

Девушка стала блогершей и учит поклонников, как похудеть

Иванна Плантовская — известная нынче блогерша, которая была пресс-офицером Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Девушку со скандалом уволили со службы после откровенных фото с демонстрацией лакшери-жизни во время войны. После этих событий Иванна покинула Украину и начала новую жизнь.

"Телеграф" расскажет, где сейчас Плантовская, чем она занимается и как теперь выглядит.

Иванна Плантовская — что о ней известно

Иванна Плантовская — уже бывшая пресс-офицер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Девушка родом из Одессы, она была выпускницей Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. И судя по архивным видео, во время, когда была курсанткой, выглядела совсем не так, как сейчас.

Иванна Плантовская до своих трансформаций

Скандал, связанный с личностью Иванны прогремел в соцсетях в первый год полномасштабной войны в Украине. Пользователей возмутили откровенные фото и демонстрация роскошной жизни госслужащей Плантовской. В частности кадры с Нового года в Париже, элитного авто с именными номерами, фото в купальниках на дорогих курортах.

После общественного резонанса девушку уволили из Госпогранслужбы и она уехала из Украины. После этого Иванна на короткое время пропала из соцсетей, а затем появилась в новом амплуа. Теперь она блогерша, которая продает марафоны по похудению и трансформациям, показывая на личном примере, как изменила свое тело.

Примечательно, что поначалу после выезда из Украины Плантовская публиковала фото с Мальдив и турецких курортов. Однако теперь, судя по геолокациям под постами в Instagram, бывшая пограничница осела в Польше — в Варшаве.

Иванна все также публикует кадры своей роскошной жизни. Она много занимается спортом, выкладывая видео с тренировок, путешествует и рекламирует бренды.

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