По стоимости роскошной квартиры в Киеве. Сколько стоят элитные часы голливудских звезд (фото)

Роскошь на запястье голливудских звезд, цена которых лишает речи

На днях в Лос-Анджелесе прошла церемония 77-й премии Primetime Emmy – главное событие телевизионного сезона в США, где отмечают лучшие сериалы, актеров и создателей 2024-2025 годов. На красной дорожке знаменитости сияли не только в роскошных образах, но и в дорогих часах.

В блоге о модных брендах chrono1010 представили подборку самых интересных швейцарских моделей этого звездного мероприятия – от классики Rolex и Omega до эксклюзивных Audemars Piguet и Vacheron Constantin. Цены некоторых аксессуаров достигают сотен тысяч долларов.

Самые дорогие часы звезд: сколько стоят и фото

Самый дорогой наручный аксессуар оказался в американского актера Стерлинга Брауна. Его Audemars Piguet Royal Oak стоит 390 тысяч долларов.

Фотоколлаж "Телеграф": Getty Images/chrono1010

В гривнах эта брендовая модель составит более 16 миллионов, а это как элитная квартира в Киеве. "Телеграф" приводит примеры недешевой столичной недвижимости с сайта uk.bn.ua.

Omega Seamaster Aqua Terra надела на премию американская актриса Кристин Милиоти – звезда сериала "Как я встретил вашу маму". Стоимость часов — 17 тысяч долларов (почти 700 тысяч грн).

Фотоколлаж "Телеграф": Getty Images/chrono1010

Далее по списку селебрити – звезда "Анатомии Грей" Джесси Уильямс. Его наручная драгоценность Blancpain Villeret Quantieme стоит 27 тысяч долларов (более миллиона грн).

Фотоколлаж "Телеграф": Getty Images/chrono1010

Американский киноактер Джеймс Марсден, сыгравший в фильмах "Люди Икс" и "Еж Сони", пришел на церемонию с IWC Portofino Complete Calendar, цена которого 12 тысяч долларов (около 500 тысяч грн).

Фотоколлаж "Телеграф": Getty Images/chrono1010

Звезда фильма "Невыносимые боссы" и сериала "Озарк" Джейсон Бейтман вышел на сцену премии не только в компании Джуда Лоу, сыгравшего диктатора Путина в новом фильме "Кремлевский волшебник", но и Rolex Daytona Paul Newman на руке. Стоимость — 80 тысяч долларов (более 3 миллионов грн).

Фотоколлаж "Телеграф": Getty Images/chrono1010

Американский актер Сэм Роквелл — звезда "Зеленой мили" и "Железного человека" — похвастался брендовой моделью Vacheron Constantin Historiques за 31 тысячу долларов (более 1 миллиона грн).

Фотоколлаж "Телеграф": Getty Images/chrono1010

Звезда ситкома "Как я встретил вашу маму" Джейсон Сигел пришел на светское мероприятие не только в компании очаровательной девушки. Его левую руку украшали часы Piaget Altiplano стоимостью 37 тысяч долларов (более 1,5 миллиона грн).

Фотоколлаж "Телеграф": Getty Images/chrono1010

Среди изысканных американских звезд можно выделить и японскую знаменитость – актера Хироюки Санада. Его IWC Portofino стоит более "бюджетно", чем у его коллег, а именно 5,500 долларов (более 220 тысяч грн). Санада является легендой среди Голливуда и имеет соответствующие гонорары, однако предпочитает лаконичные вещи "по карману".

Фотоколлаж "Телеграф": Getty Images/chrono1010

"Шиковать" умеют не только американцы, но и украинцы. Раньше мы рассказывали, где сейчас охранник Зеленского, который носил часы за 95 тысяч гривен.