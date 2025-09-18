Вартістю з розкішну квартиру у Києві. Скільки коштують елітні годинники голлівудських зірок (фото)

Розкіш на зап’ясті голлівудських зірок, ціна яких позбавляє мови

Днями у Лос-Анджелесі пройшла церемонія 77-ї премії Primetime Emmy – головна подія телевізійного сезону у США, де відзначають найкращі серіали, акторів та творців 2024-2025 років. На червоній доріжці знаменитості сяяли не лише у розкішних образах, а й у дорогих годинниках.

У блозі про модні бренди chrono1010 представили добірку найцікавіших швейцарських моделей цього зіркового заходу – від класики Rolex та Omega до ексклюзивних Audemars Piguet і Vacheron Constantin. Ціни деяких аксесуарів сягають сотень тисяч доларів.

Найдорожчі годинники зірок: скільки коштують і фото

Найдорожчий наручний аксесуар виявився в американського актора Стерлінга Брауна. Його Audemars Piguet Royal Oak коштує 390 тисяч доларів.

Фотоколаж "Телеграф": Getty Images/chrono1010

У гривнях ця брендова модель становитиме понад 16 мільйонів, а це як елітна квартира у Києві. "Телеграф" наводить приклади недешевої столичної нерухомості з сайту uk.bn.ua.

Omega Seamaster Aqua Terra вдягла на премію американська актриса Крістін Міліоті — зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму". Вартість годинника — 17 тисяч доларів (майже 700 тисяч грн).

Фотоколаж "Телеграф": Getty Images/chrono1010

Далі по списку селебріті — зірка "Анатомії Грей" Джессі Вільямс. Його наручна коштовність Blancpain Villeret Quantieme вартує 27 тисяч доларів (понад мільйон грн).

Фотоколаж "Телеграф": Getty Images/chrono1010

Американський кіноактор Джеймс Марсден, зігравший у фільмах "Люди Ікс" та "Їжак Соні", прийшов на церемонію з IWC Portofino Complete Calendar, ціна якого 12 тисяч доларів (майже 500 тисяч грн).

Фотоколаж "Телеграф": Getty Images/chrono1010

Зірка фільму "Нестерпні боси" та серіалу "Озарк" Джейсон Бейтман вийшов на сцену премії не тільки у компанії Джуда Лоу, що зіграв диктатора Путіна у новому фільму "Кремлівський чарівник", а й Rolex Daytona Paul Newman на руці. Вартість — 80 тисяч доларів (понад 3 мільйони грн).

Фотоколаж "Телеграф": Getty Images/chrono1010

Американський актор Сем Роквелл — зірка "Зеленої милі" та "Залізної людини" — похизувався брендовою моделлю Vacheron Constantin Historiques за 31 тисячу доларів (понад 1 мільйон грн).

Фотоколаж "Телеграф": Getty Images/chrono1010

Зірка ситкому "Як я зустрів вашу маму" Джейсон Сіґел прийшов на світський захід не лише у компанії чарівної дівчини. Його ліву руку прикрашав годинник Piaget Altiplano вартістю 37 тисяч доларів (понад 1,5 мільйона грн).

Фотоколаж "Телеграф": Getty Images/chrono1010

Серед вишуканих американських зірок можна виділити і японську знаменитість — актора Хіроюкі Санада. Його IWC Portofino коштує "бюджетніше", ніж у його колег, а саме 5,500 доларів (понад 220 тисяч грн). Санада є легендою серед Голівуду і має відповідні гонорари, проте віддає перевагу лаконічним речам "по кишені".

Фотоколаж "Телеграф": Getty Images/chrono1010

"Шикувати" вміють не тільки американці, але й українці. Раніше мі розповідали, де зараз охоронець Зеленського, який носив годинник за 95 тисяч гривень.