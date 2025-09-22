Долгий брак и смерть 25-летнего сына: что известно о жене и детях звезды "Маски шоу" Бориса Барского

Одесская знаменитость женат уже 45 лет

Известный украинский юморист и актер, один из ведущих актеров одесской комик-труппы "Маски" Борис Барский — мужчина, которого украинцы любят за искренность, юмор и творческую смелость. Его долгий творчсекий путь не раз пересекался с личными радостью и потерями.

В понедельник Барскому исполняется 66 лет. В честь этого "Телеграф" рассказывает, что известно о его жене и детях. 15 лет назад не стало его младшего сына Константина.

Жена Наталья Барская

С 1980 года Борис Барский состоит в браке с Натальей (1958 год рождения). Известно, что по образованию женщина — химик, и работала она в научно-исследовательском институте в Одессе. Когда пара познакомилась, Наталья работала костюмером в студии пантомимы.

Барский с женой Натальей

Дочь и сын Бориса Барского

У супругов родились двое детей — дочь Анастасия (1983) и сын Константин (1984). Трагедия постигла семью в 2010 году, когда в возрасте 25 лет Костя ушел из жизни после затяжной болезни от сердечного приступа. Его смерть стала большой утратой, которую невозможно пережить, заявил артист в интервью Алексею Суханову в 2023 году.

Константин Барский умер в 25 лет

Это невозможно пережить просто. Ты с этим живешь и когда говорят, что время лечит, ничего оно не лечит. Это всегда остается в тебе. Ты от этого избавиться не сможешь. Я очень хорошо понимаю матерей тех ребят, которые защищают Украину, которые погибают, которые возвращаются инвалидами, у которых в голове меняется все. Это не переживешь, с этим приходится жить Борис Барский

Дочь Барского Анастасия окончила факультет романо-германской филологии. Хорошо владеет языками (английский, испанский, греческий). Работала в университете, затем — в туристическом агентстве и в грузоперевозках, а позже переквалифицировалась на программиста.

В апреле 2022 года известный одессит впервые стал дедушкой, однако рассказал об этом лишь в марте 2025-го в эксклюзивном интервью Obozrevatel. Его дочь Анастасия подарила ему очаровательную внучку Валентину. Девочка появилась на свет, из-за войны, в Болгарии, а через три месяца вместе с мамой вернулась в родную Одессу.

Артист в браке уже 45 лет

Ранее мы писали, как выглядит жена премьер-министра Индии Нарендра Моди. Оказывается, чиновник скрывал женщину 50 лет.