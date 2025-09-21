"А в Украине слабо?": Санина из HARDKISS разочаровала украинцев лишь одним вопросом в сети (фото)

Певицу "забросали" ироническими замечаниями по родному Киеву

Украинская певица, которая является солисткой рок-группы The Hardkiss, заставила своих подписчиков иронизировать по поводу отсутствия музыкантов на отечественной сцене. Юлия Санина, изредка упоминающая о терроре россиян, анонсировала музыкальный тур по европейским городам и, как отметили пользователи Инстаграма, забыла указать родной Киев.

В своем аккаунте в соцсети Санина высказалась, что тур по Европе вот-вот начнется и поинтересовалась у фанов, в каких городах за рубежом они ждут концерт группы. Большинство поклонников, среди которых есть люди, бежавшие от войны, обрадовались новости, однако другие подписчики с иронией отреагировали на сообщение.

Дело в том, что с февраля 2024 года мужчины из группы The Hardkiss, в том числе муж Юлии Валерий Бебко, не посещали Украину, в которой действует военное положение из-за полномасштабного нападения РФ. Сама артистка продолжала выступать — в частности отправилась в тур по городам с собственным сольным проектом.

"Может быть, неожиданно, но украинскую группу ждут в Украине", "Киев, но не дождемся", "А в Украине всем составом слабо?", "Было бы хорошо, чтобы вы наконец до Киева доехали", — шутят в комментариях украинцы.

Скандал с отменой концерта The Hardkiss в Киеве

В январе 2025 года Санина объявила об отмене юбилейного концерта группы на НСК "Олимпийский", который должен был состояться полным составом группы 18 июня в Киеве. Она заверила, что все средства за приобретенные билеты будут возвращены. Фанаты группы остались недовольны отменой концерта в Украине, тогда как за границей гастроли The Hardkiss активно продолжались. Некоторые даже отметили, что мужчины из группы в военное время прячутся за границей.

Юлия с мужем Валерием. Фото: instagram.com/the_hardkiss

Напомним, что Санина и Бебко воспитывают маленького сына. В 2024 году исполнительница выложила фото с Данилой, сделанные в Испании.