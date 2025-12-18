Отрастил усы и хочет в третий раз жениться? Как сейчас выглядит Брэд Питт и его молодая пассия (фото)

Брэд Питт немного изменил имидж

Американский актер и двукратный лауреат "Оскара" Брэд Питт сегодня, 18 декабря, празднует 62-летие. За свою карьеру он снялся более чем в сотне фильмов и запомнился яркими романами. Сейчас голливудский секс-символ находится в отношениях и, по слухам, снова собирается под венец.

Что известно:

Голливудскому актеру Брэду Питту исполнилось 62 года, однако он выглядит значительно моложе своего возраста

Брэд Питт встречается с девушкой, которая младше его на 29 лет, и вероятно, планирует с ней свадьбу

Актер крутил романы с многими актрисами и моделями, но официально в браке был дважды

Как в 62 года выглядит Брэд Питт

Американский актер Брэд Питт в 62 года выглядит заметно моложе своего возраста и экспериментирует с имиджем. Летом 2025 года он появился на публике с коротко подстриженной головой (buzz cut), напоминая свой культовый образ из начала 2000‑х.

Брэд Питт в 2005 и 2025 годах, Фото: Getty Images

Но уже в ноябре 2025 года Питт снова обновил имидж, показавшись с длинными светло‑русыми волосами, бакенбардами и усами, чем удивил поклонников. Актер продолжает выглядеть стильно, дерзко и мужественно, как и в начале своей карьеры.

Брэд Питт сейчас, Фото: Getty Images

Брэд Питт снялся в более 100 фильмах, но самыми популярными стали его киноленты: "Бойцовский клуб", "Семь", "Большой куш", "Однажды…в Голливуде", "Мистер и миссис Смит", "F1".

Как менялся Брэд Питт за годы карьеры, Фото: Getty Images

Что известно о личной жизни Брэда Питта

Актера Брэда Питта не зря называют голливудским сердцеедом, за время карьеры он крутил романы с многими девушками. В их числе модель и экс-жена Майкла Тайсона Робин Гивенс, Джилл Шонел и Гвинет Пэтлроу.

А 1999 году Питт женился на звезде ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон. Однако в 2005 году пара развелась, поскольку актер влюбился в коллегу по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелину Джоли.

Пара прожила в браке 11 лет и была одной из самых красивых в Голливуде. Джоли родила Питту троих детей, еще троих они усыновили. Но в 2016 году актриса подала на развод, который оказался весьма продолжительным и скандальным.

Брэд Питт и Анжелина Джоли, Фото: Getty Images

После расставания с Анджелиной Джоли голливудскому актеру приписывали романы с моделью Николь Потуральски, Эмили Ратаковски и актрисой Кейт Хадсон.

Но в ноябре 2023 года Брэд Питт официально подтвердил свои отношения с моделью и дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Пара вместе появилась публичном на мероприятии.

Известно, что новая пассия Питта младше его почти на 30 лет. Инес де Рамон интересуется фитнесом, нутрициологией и занимает должность вице-президента в ювелирном бренде Anita Ko Jewelry.

Брэд Питт встречается с Инес де Рамон, Фото: Getty Images

В апреле 2025 года издание Hindustan Times, ссылаясь на инсайдерскую информацию, написало, что Брэд Питт уже сделал предложение Инес. Официальных подтверждений пока нет

Брэд наконец-то чувствует себя свободным от прошлого и, казалось бы, бесконечного развода с Анджелиной. Он хочет, чтобы Инес знала, что он всегда будет рядом, независимо от того, как далеко ездит по работе пишет источник

Как выглядит новая девушка Брэда Питта, Фото: Getty Images

Пара вместе появляется на публике, и судя по всему, они счастливы вместе. Ранее Инес уже состояла в браке со звездой сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли.

