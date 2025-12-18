Відростив вуса і хоче втретє одружитися? Як зараз виглядає Бред Пітт та його молода пасія (фото)

Бред Пітт трохи змінив імідж

Американський актор та дворазовий лауреат "Оскара" Бред Пітт сьогодні, 18 грудня, святкує 62-річчя. За свою кар’єру він знявся у понад сотні фільмів і запам’ятався яскравими романами. Наразі голлівудський секс-символ перебуває у стосунках і, за чутками, знову збирається під вінець.

Що відомо:

Голлівудському актору Бреду Пітту виповнилося 62 роки, проте він виглядає значно молодшим за свій вік

Бред Пітт зустрічається з дівчиною, яка молодша за нього на 29 років, і ймовірно, планує з нею весілля

Актор крутив романи з багатьма актрисами та моделями, але офіційно у шлюбі був двічі

Як у 62 роки виглядає Бред Пітт

Американський актор Бред Пітт у 62 роки виглядає помітно молодшим за свій вік і експериментує з іміджем. Влітку 2025 року він з’явився на публіці з коротко підстриженою головою (buzz cut), нагадуючи свій культовий образ із початку 2000-х.

Бред Пітт у 2005 та 2025 роках, Фото: Getty Images

Але вже в листопаді 2025 року Пітт знову оновив імідж, показавшись з довгим світло-русявим волоссям, бакенбардами та вусами, чим здивував шанувальників. Актор продовжує виглядати стильно, зухвало та мужньо, як і на початку своєї кар’єри.

Бред Пітт зараз, Фото: Getty Images

Бред Пітт знявся у понад 100 фільмах, але найпопулярнішими стали його кінострічки: "Бійцівський клуб", "Сім", "Великий куш", "Одного разу…в Голлівуді", "Містер і місіс Сміт", "F1".

Як змінювався Бред Пітт за роки кар’єри, Фото: Getty Images

Що відомо про особисте життя Бреда Пітта

Актора Бреда Пітта недаремно називають голлівудським серцеїдом, за час кар’єри він крутив романи з багатьма дівчатами. Серед них модель і ек-дружина Майкла Тайсона Робін Гівенс, Джилл Шонел і Гвінет Петлроу.

А 1999 року Пітт одружився з зіркою ситкому "Друзі" Дженніфер Еністон. Однак у 2005 році пара розлучилася, оскільки актор закохався у колегу фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліну Джолі.

Пара прожила у шлюбі 11 років і була однією з найкрасивіших у Голлівуді. Джолі народила Пітту трьох дітей, ще трьох вони всиновили. Але у 2016 році актриса подала на розлучення, яке виявилося досить тривалим і скандальним.

Бред Пітт та Анжеліна Джолі, Фото: Getty Images

Після розлучення з Анджеліною Джолі голлівудському акторові приписували романи з моделлю Ніколь Потуральські, Емілі Ратаковскі та актрисою Кейт Хадсон.

Проте у листопаді 2023 року Бред Пітт офіційно підтвердив свої стосунки з моделлю та дизайнером ювелірних прикрас Інес де Рамон. Пара разом з’явилася на публічному заході.

Відомо, що нова пасія Пітта молодша за нього майже на 30 років. Інес де Рамон цікавиться фітнесом, нутріціологією та обіймає посаду віцепрезидента в ювелірному бренді Anita Ko Jewelry.

Бред Пітт зустрічається з Інес де Рамон, Фото: Getty Images

У квітні 2025 року видання Hindustan Times, посилаючись на інсайдерську інформацію, написало, що Бред Пітт вже зробив пропозицію Інес. Офіційних підтверджень поки що немає

Бред нарешті почувається вільним від минулого і, здавалося б, нескінченного розлучення з Анджеліною. Він хоче, щоб Інес знала, що він завжди буде поруч, незалежно від того, як далеко їздить по роботі пише джерело

Як виглядає нова дівчина Бреда Пітта, Фото: Getty Images

Пара разом з’являється на публіці, і судячи з усього, вони щасливі разом. Раніше Інес вже була одружена з зіркою серіалу "Щоденники вампіра" Полом Уеслі.

