Її "поховали" заживо. Як у 91 рік виглядає всесвітній секс-символ Бріжіт Бардо

Нещодавно Бріжіт Бардо перенесла складну операцію

Відома французька актриса Бріжіт Бардо, яка стала секс-символом кіно 50-60-х років, вийшла на зв’язок із шанувальниками та розвіяла чутки про свою смерть. 91-річна знаменитість заявила, що з нею все гаразд.

Що відомо:

Бріжіт Бардо стала зіркою кіно та всесвітнім секс-символом, але останніми роками у фільмах не знімається

Актриса Бріжіт Бардо рідко з’являється на публіці, але вийшла на зв’язок із фанатами, щоб спростувати чутки про свою смерть

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає відома французька актриса. Ми дізналися, чим займається Бріжіт і що має здоров’я.

Що відомо про Бріжіт Бардо

Ім’я Бріжіт Бардо пролунало на весь світ у 1950–60-х роках, коли вона стала символом жіночності та свободи. Французька актриса та модель прославилася після виходу фільму "І Бог створив жінку", який зробив її світовою знаменитістю та секс-іконою епохи.

Бріжіт Бардо в молодості, Фото: Getty Images

Серед інших її відомих робіт: "Парижанка", "Бабетта йде на війну", "Істина", "Зневага"". Неповторний образ, природна краса та сміливість Бріжіт зробили її не просто актрисою, а культурним феноменом свого часу.

Бріжіт Бардо стала секс-символом кіно, Фото: Getty Images

Чутки про смерть

Легендарна французька актриса Бріжіт Бардо, якій у вересні виповнився 91 рік, вийшла на зв’язок, коли в мережі почали поширюватися чутки про її смерть.

Не знаю, хто той ідіот, який запустив цей "фейк" про мою смерть, але знайте — зі мною все гаразд, і поки що я не маю наміру йти з життя Бріжіт Бардо

Бріжіт Бардо спростувала чутки про смерть, Фото: Getty Images

Як виявилося, чутки про смерть секс-символу поширив французький інфлюєнсер AQABABE, заявивши, що Бріжіт вже замовили труну, а близькі готуються до похорону. Пізніше цю публікацію було видалено.

Відомо, що Бардо нещодавно перенесла складну операцію та перебувала під наглядом лікарів. Але її виписали з лікарні, і вона продовжила відновлюватися вдома.

Як зараз виглядає Бріжіт Бардо і чим займається

Бріжіт Бардо в останні роки не знімається в кіно і рідко з’являється на публіці, уникаючи підвищеної уваги. Після завершення кінокар’єри вона зосередилася на роботі свого фонду по захисті тварин.

Бріжіт Бардо веде усамітнений спосіб життя, Фото: Getty Images

Актриса живе у своєму будинку в Сен-Тропе, продовжує активно висловлюватися на екологічні та суспільні теми, публікуючи звернення на захист тварин.

Як зараз виглядає актриса Бріжіт Бардо

