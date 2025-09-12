Ксену зараз не впізнати: як виглядає зірка легендарного серіалу і що про неї відомо (фото)
Ксена стала найзнаковішою роллю у кар’єрі акторки
Наприкінці 1990 років мільйони глядачів біля екранів поряд з "Районом Мелроуз" збирав фентезійний серіал "Ксена — принцеса-воїн". Роль відважної амазонки у ньому зіграла Люсі Лоулес. Актриса стала кумиром цілого покоління, але зараз їй 57 років, і вона помітно змінилася.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Люсі Лоулес і чим займається. Ми дізналися про неї цікаві факти.
Люсі Лоулес — як змінилася зірка серіалу "Ксена — принцеса-воїн"
Телесеріал "Ксена — принцеса-воїн" вийшов на екрани 1995 року і зробив Люсі Лоулес справжньою зіркою. Її образ хороброї войовниці став втіленням жіночої сили та переріс у культурний феномен.
Гаряча брюнетка з блакитними очима, дивовижною спритністю та непохитним почуттям справедливості швидко завоювала симпатію глядачів. Її характерні костюми та знаменитий чакрам (металевий диск із гострими краями) додавали образу сили та грації.
Після завершення легендарного серіалу актриса Люсі Лоулес продовжила кар’єру. Її можна побачити у фільмах та серіалах: "Людина-павук", "Євротур", "Саранча", "Вероніка Марс", "CSI: Місце злочину Маямі", "Спартак: Помста", "Агенти "Щ.І.Т.".
У 2024 році Люсі Лоулес дебютувала як режисер, знявши документальний фільм "Never Look Away", а цього року вона знялася в серіалі "Моє життя — вбивство" і зіграла роль активістки в драмі "Pike River".
Мало хто знає, що зірка "Ксени" була ще ведучою та розвивалася як співачка. Вона випустила кілька музичних альбомів та виступала з концертами.
Актриса давно перефарбувалася в блондинку і позбулася довгого волосся, тому зараз її складно впізнати. Люсі Лоулес веде свою сторінку в Instagram, де ділиться особистими кадрами й розповідає про свою професійну діяльність.
Зірка легендарного серіалу зараз бере активну участь у боротьбі за права жінок, підтримує різні громадські ініціативи та проєкти та допомагає у розвитку мистецтва.
