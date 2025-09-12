Ксену зараз не впізнати: як виглядає зірка легендарного серіалу і що про неї відомо (фото)

Ксена стала найзнаковішою роллю у кар’єрі акторки

Наприкінці 1990 років мільйони глядачів біля екранів поряд з "Районом Мелроуз" збирав фентезійний серіал "Ксена — принцеса-воїн". Роль відважної амазонки у ньому зіграла Люсі Лоулес. Актриса стала кумиром цілого покоління, але зараз їй 57 років, і вона помітно змінилася.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Люсі Лоулес і чим займається. Ми дізналися про неї цікаві факти.

Люсі Лоулес — як змінилася зірка серіалу "Ксена — принцеса-воїн"

Телесеріал "Ксена — принцеса-воїн" вийшов на екрани 1995 року і зробив Люсі Лоулес справжньою зіркою. Її образ хороброї войовниці став втіленням жіночої сили та переріс у культурний феномен.

Образ Ксени зробив Люсі Лоулес справжньою зіркою

Гаряча брюнетка з блакитними очима, дивовижною спритністю та непохитним почуттям справедливості швидко завоювала симпатію глядачів. Її характерні костюми та знаменитий чакрам (металевий диск із гострими краями) додавали образу сили та грації.

"Ксена — принцеса-воїн" був популярним серіалом в Україні

Після завершення легендарного серіалу актриса Люсі Лоулес продовжила кар’єру. Її можна побачити у фільмах та серіалах: "Людина-павук", "Євротур", "Саранча", "Вероніка Марс", "CSI: Місце злочину Маямі", "Спартак: Помста", "Агенти "Щ.І.Т.".

Люсі Лоулес знялася у багатьох фільмах та серіалах

У 2024 році Люсі Лоулес дебютувала як режисер, знявши документальний фільм "Never Look Away", а цього року вона знялася в серіалі "Моє життя — вбивство" і зіграла роль активістки в драмі "Pike River".

Мало хто знає, що зірка "Ксени" була ще ведучою та розвивалася як співачка. Вона випустила кілька музичних альбомів та виступала з концертами.

Люсі Лоулес перефарбувалася в блондинку

Актриса давно перефарбувалася в блондинку і позбулася довгого волосся, тому зараз її складно впізнати. Люсі Лоулес веде свою сторінку в Instagram, де ділиться особистими кадрами й розповідає про свою професійну діяльність.

"Ксені" зараз 57 років

Зірка легендарного серіалу зараз бере активну участь у боротьбі за права жінок, підтримує різні громадські ініціативи та проєкти та допомагає у розвитку мистецтва.

Як зараз виглядає "Ксена" Люсі Лоулес

