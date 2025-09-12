Рус

Ксену зараз не впізнати: як виглядає зірка легендарного серіалу і що про неї відомо (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як змінилася героїня серіалу "Ксена — принцеса-воїн" Новина оновлена 12 вересня 2025, 13:01
Як змінилася героїня серіалу "Ксена — принцеса-воїн". Фото Колаж "Телеграфу"

Ксена стала найзнаковішою роллю у кар’єрі акторки

Наприкінці 1990 років мільйони глядачів біля екранів поряд з "Районом Мелроуз" збирав фентезійний серіал "Ксена — принцеса-воїн". Роль відважної амазонки у ньому зіграла Люсі Лоулес. Актриса стала кумиром цілого покоління, але зараз їй 57 років, і вона помітно змінилася.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Люсі Лоулес і чим займається. Ми дізналися про неї цікаві факти.

Люсі Лоулес — як змінилася зірка серіалу "Ксена — принцеса-воїн"

Телесеріал "Ксена — принцеса-воїн" вийшов на екрани 1995 року і зробив Люсі Лоулес справжньою зіркою. Її образ хороброї войовниці став втіленням жіночої сили та переріс у культурний феномен.

Люсі Лоулес у ролі Ксени
Образ Ксени зробив Люсі Лоулес справжньою зіркою

Гаряча брюнетка з блакитними очима, дивовижною спритністю та непохитним почуттям справедливості швидко завоювала симпатію глядачів. Її характерні костюми та знаменитий чакрам (металевий диск із гострими краями) додавали образу сили та грації.

Люсі Лоулес
"Ксена — принцеса-воїн" був популярним серіалом в Україні

Після завершення легендарного серіалу актриса Люсі Лоулес продовжила кар’єру. Її можна побачити у фільмах та серіалах: "Людина-павук", "Євротур", "Саранча", "Вероніка Марс", "CSI: Місце злочину Маямі", "Спартак: Помста", "Агенти "Щ.І.Т.".

Люсі Лоулес
Люсі Лоулес знялася у багатьох фільмах та серіалах

У 2024 році Люсі Лоулес дебютувала як режисер, знявши документальний фільм "Never Look Away", а цього року вона знялася в серіалі "Моє життя — вбивство" і зіграла роль активістки в драмі "Pike River".

Мало хто знає, що зірка "Ксени" була ще ведучою та розвивалася як співачка. Вона випустила кілька музичних альбомів та виступала з концертами.

Люсі Лоулесс
Люсі Лоулес перефарбувалася в блондинку

Актриса давно перефарбувалася в блондинку і позбулася довгого волосся, тому зараз її складно впізнати. Люсі Лоулес веде свою сторінку в Instagram, де ділиться особистими кадрами й розповідає про свою професійну діяльність.

Люсі Лоулес
"Ксені" зараз 57 років

Зірка легендарного серіалу зараз бере активну участь у боротьбі за права жінок, підтримує різні громадські ініціативи та проєкти та допомагає у розвитку мистецтва.

Як зараз виглядає Люсі Лоулес
Як зараз виглядає "Ксена" Люсі Лоулес

"Телеграф" писав раніше, як змінилася Сальма Гайєк. Їй майже 60 років, але актриса виглядає на 30.

Теги:
#Серіал #Актриса #Люсі Лоулесс #Ксена принцеса воїн