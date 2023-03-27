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Зірки "Району Мелроуз" вже не ті: як змінилися головні герої серіалу за 30 років (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Один із постерів перших сезонів серіалу
Один із постерів перших сезонів серіалу. Фото Getty Images

Для багатьох із персонажів "Район Мелроуз" став головним проєктом у кар’єрі

Один із культових американських серіалів 90-х – "Район Мелроуз" (англ. Melrose Place), показаний у період з 1992 до 1999 року. Ідея проєкту належала Даррену Стару, він також є автором популярного телесеріалу "Беверлі-Хіллз, 90210". Шоу виходило на екрани сім років поспіль, ставши успішним міксом "мила", чорного гумору, сексу й абсурду.

За 30 років після виходу першої серії головні герої серіалу дуже змінилися. "Телеграф" розповідає докладніше про те, як склалася доля зірок "Району Мелроуз" та який вони вигляд мають зараз.

Томас Калабро — Майкл Манчіні (64 роки)

Єдиний, хто грав від початку серіалу і до його закінчення. А кілька епізодів навіть режисував. Інші ж його ролі були епізодичними і поступаються за популярністю "Району Мелроузу".

Томас Калабро раніше і зараз
Один із "старожилів" серіалу. Фото: Getty Images

Кортні Торн-Сміт — Еллісон Паркер (55 років)

Актрисі вдалося взяти участь і в інших рейтингових проєктах, зокрема "Еллі Макбіл", "Як сказав Джим", "Два з половиною чоловіки". В останні роки на екрані не миготить.

Кортні Торн-Сміт раніше і зараз
Така ж усміхнена

Даг Севант — Метт Філдінг (58 років)

Став зіркою ще одного відомого серіалу — "Відчайдушні домогосподарки". До речі, "Район Мелроуз" подарував актору не лише славу, а й кохання. Його дружина Лора Лейтон теж знімалася тут. У пари двоє дітей.

Даг Севант раніше і зараз
Ще й кохання на зйомках зустрів

Грант Шоу — Джейк Хенсон (61 рік)

У фільмографії актора десятки ролей у фільмах та серіалах, хоч і менш успішних, ніж "Район Мелроуз". Крайня його роль, до слова, головна, датована 2012 роком, йдеться про рімейк серіалу "Династія". З 2012 року у шлюбі (другому) із актрисою Кетрін Ланаса.

Грант Шоу раніше і зараз
"Район Мелроуз" став найуспішнішим проєктом у його кар’єрі

Марсія Крос — Кімберлі Шоу Манчіні (61 рік)

Одна з найуспішніших героїнь серіалу. Також відома глядачам за проєектами "Відчайдушні домогосподарки" та "Куантико". Свого часу актриса поборола онкологічне захворювання. Перебувала у шлюбі з актором Річардом Джорданом аж до його смерті в 1993 році. З 2006 року одружена з брокером Томом Махоні, пара виховує дочок-близнючок.

Марсія Крос раніше і зараз
Мало хто пам’ятає, що "відчайдушна домогосподарка" починала з цього серіалу

Хізер Локлір — Аманда Вудворд (61 рік)

Актриса засвітилася і в інших успішних серіалах, у тому числі "Династія" та "Спін Сіті". Прославилася ще й завдяки своїм бурхливим перипетіям в особистому житті. Алкоголь, наркотики, пластика, психлікарня, роман із Томом Крузом… Здається, актриса може зняти не менш насичений серіал про своє життя, ніж "Район Мелроуз".

Хізер Локлір раніше і зараз
У актриси була дуже бурхлива молодість

Джозі Біссетт — Джейн Ендрюс Манчіні (52 роки)

Ще один довгостроковий проєкт актриси — серіал "Таємне життя американського підлітка", але він завершився в 2013 році. Інші її ролі припадають на маловідомі шоу.

Джозі Біссет раніше і зараз
Актриса намагається утримати молодість усіма способами

Раніше "Телеграф" розповідав, що сталося у житті персонажів культового серіалу "Рятувальники Малібу". Досягти слави, як це зробила Памела Андерсон, змогли не всі.

Теги:
#Серіал #Актори #Марсія Кросс #Район Мелроуз