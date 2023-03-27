Укр

Звезды "Района Мелроуз" уже не те: как изменились главные герои сериала за 30 лет (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
3688
Один из постеров первых сезонов сериала
Один из постеров первых сезонов сериала. Фото Getty Images

Для многих из персонажей "Район Мелроуз" стал главным проектом в карьере

Один из культовых американских сериалов 90-х – "Район Мелроуз" (англ. Melrose Place), показанный в период с 1992 оп 1999 год. Идея проекта принадлежала Даррену Стару, он же автор популярного телесериала "Беверли-Хиллз, 90210". Шоу выходило на экраны семь лет подряд, став успешным миксом "мыла", черного юмора, секса и абсурда.

Спустя 30 лет после выхода первой серии главные герои сериала очень изменились. "Телеграф" рассказывает подробнее о том, как сложилась судьба звезд "Района Мелроуз" и как они выглядят сейчас.

Томас Калабро — Майкл Манчини (64 года)

Единственный, кто играл с начала показа сериала и до его окончания. А нескольких эпизодов даже режиссировал. Другие же его роли были эпизодичными и уступают по популярности "Району Мелроузу".

Томас Калабро раньше и сейчас
Один из "старожилов" сериала. Фото: Getty Images

Кортни Торн-Смит — Эллисон Паркер (55 лет)

Актрисе удалось поучаствовать и в других рейтинговых проектах, в том числе "Элли Макбил", "Как сказал Джим", "Два с половиной человека". В последние годы на экране не мелькает.

Кортни Торн-Смит раньше и сейчас
Такая же улыбчивая

Даг Сэвант — Мэтт Филдинг (58 лет)

Стал звездой еще одного известного сериала – "Отчаянные домохозяйки". Кстати, "Район Мелроуз" подарил актеру не только славу, а и любовь. Его супруга, Лора Лейтон, тоже снималась здесь. У пары двое детей.

Даг Сэвант раньше и сейчас
Еще и любовь на съемках встретил

Грант Шоу — Джейк Хэнсон (61 год)

В фильмографии актера десятки ролей в фильмах и сериалах, хотя и менее успешных, чем "Район Мелроуз". Крайняя его роль, к слову, главная, датирована 2012 годом, речь о римейке сериала "Династия". С 2012 года в браке (втором) с актрисой Кэтрин Ланаса.

Грант Шоу раньше и сейчас
"Район Мелроуз" стал самым успешным проектом в его карьере

Марсия Кросс — Кимберли Шоу Манчини (61 год)

Одна из самых успешных героинь сериала. Также известна зрителям по проектам "Отчаянные домохозяйки" и "Куантико". В свое время актриса поборола онкологическое заболевание. Состояла в браке с актером Ричардом Джорданом вплоть до его смерти в 1993 году. С 2006 года замужем за брокером Томом Махони, пара воспитывает дочерей-близнецов.

Марсия Кросс раньше и сейчас
Немногие помнят, что "отчаянная домохозяйка" начинала с этого сериала

Хизер Локлир — Аманда Вудворд (61 год)

Актриса засветилась и в других успешных сериалах, в том числе "Династия" и "Спин Сити". Прославилась еще и благодаря своими бурными перипетиями в личной жизни. Алкоголь, наркотики, пластика, психлечебница, роман с Томом Крузом… Кажется, актриса может снять не менее насыщенный сериал о своей жизни, чем "Район Мелроуз".

Хизер Локлир раньше и сейчас
У актрисы была очень бурная молодость

Джози Биссетт — Джейн Эндрюс Манчини (52 года)

Еще один долгосрочный проект актрисы сериал — "Тайная жизнь американского подростка", но он завершился в 2013 году. Другие ее роли приходятся на малоизвестные шоу.

Джози Биссетт раньше и сейчас
Актриса старается удержать молодость всеми способами

Ранее "Телеграф" рассказывал, что произошло в жизни персонажей культового сериала "Спасатели Малибу". Добиться славы, как это сделала Памела Андерсон, смогли не все.

Теги:
#Сериал #Актеры #Марсия Кросс #Район Мелроуз