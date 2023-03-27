Звезды "Района Мелроуз" уже не те: как изменились главные герои сериала за 30 лет (фото)

Для многих из персонажей "Район Мелроуз" стал главным проектом в карьере

Один из культовых американских сериалов 90-х – "Район Мелроуз" (англ. Melrose Place), показанный в период с 1992 оп 1999 год. Идея проекта принадлежала Даррену Стару, он же автор популярного телесериала "Беверли-Хиллз, 90210". Шоу выходило на экраны семь лет подряд, став успешным миксом "мыла", черного юмора, секса и абсурда.

Спустя 30 лет после выхода первой серии главные герои сериала очень изменились. "Телеграф" рассказывает подробнее о том, как сложилась судьба звезд "Района Мелроуз" и как они выглядят сейчас.

Томас Калабро — Майкл Манчини (64 года)

Единственный, кто играл с начала показа сериала и до его окончания. А нескольких эпизодов даже режиссировал. Другие же его роли были эпизодичными и уступают по популярности "Району Мелроузу".

Один из "старожилов" сериала. Фото: Getty Images

Кортни Торн-Смит — Эллисон Паркер (55 лет)

Актрисе удалось поучаствовать и в других рейтинговых проектах, в том числе "Элли Макбил", "Как сказал Джим", "Два с половиной человека". В последние годы на экране не мелькает.

Такая же улыбчивая

Даг Сэвант — Мэтт Филдинг (58 лет)

Стал звездой еще одного известного сериала – "Отчаянные домохозяйки". Кстати, "Район Мелроуз" подарил актеру не только славу, а и любовь. Его супруга, Лора Лейтон, тоже снималась здесь. У пары двое детей.

Еще и любовь на съемках встретил

Грант Шоу — Джейк Хэнсон (61 год)

В фильмографии актера десятки ролей в фильмах и сериалах, хотя и менее успешных, чем "Район Мелроуз". Крайняя его роль, к слову, главная, датирована 2012 годом, речь о римейке сериала "Династия". С 2012 года в браке (втором) с актрисой Кэтрин Ланаса.

"Район Мелроуз" стал самым успешным проектом в его карьере

Марсия Кросс — Кимберли Шоу Манчини (61 год)

Одна из самых успешных героинь сериала. Также известна зрителям по проектам "Отчаянные домохозяйки" и "Куантико". В свое время актриса поборола онкологическое заболевание. Состояла в браке с актером Ричардом Джорданом вплоть до его смерти в 1993 году. С 2006 года замужем за брокером Томом Махони, пара воспитывает дочерей-близнецов.

Немногие помнят, что "отчаянная домохозяйка" начинала с этого сериала

Хизер Локлир — Аманда Вудворд (61 год)

Актриса засветилась и в других успешных сериалах, в том числе "Династия" и "Спин Сити". Прославилась еще и благодаря своими бурными перипетиями в личной жизни. Алкоголь, наркотики, пластика, психлечебница, роман с Томом Крузом… Кажется, актриса может снять не менее насыщенный сериал о своей жизни, чем "Район Мелроуз".

У актрисы была очень бурная молодость

Джози Биссетт — Джейн Эндрюс Манчини (52 года)

Еще один долгосрочный проект актрисы сериал — "Тайная жизнь американского подростка", но он завершился в 2013 году. Другие ее роли приходятся на малоизвестные шоу.

Актриса старается удержать молодость всеми способами

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