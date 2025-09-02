Їй майже 60 років, а виглядає як на 30: найгарячіші образи актриси Сальми Гаєк (фото)
Сальма Гаєк має свої секрети краси
Багато голлівудських знаменитостей помітно змінилися, зокрема легендарний актор Річард Гір, якому нещодавно виповнилося 76 років. Але є й винятки, наприклад, Сальма Гаєк. Зірка "Бандиток" примудряється виглядати бездоганно, наче їй 30 років.
Сьогодні, 2 вересня, актриса відзначається своє 59-річчя. "Телеграф" вирішив показати, як зараз виглядає Сальма Гаєк і які використовує секрети краси.
Як зараз виглядає актриса Сальма Гаєк
Зірка фільму "Бандитки" Сальма Гаєк одна з небагатьох знаменитостей, яка не боїться показувати себе без фільтрів та косметики. На своїй сторінці Instagram вона часто ділиться особистики кадрами, позує в купальниках, демонструючи підтягнуту фігуру.
У свої 59 років актриса виглядає надзвичайно і продовжує бути секс-символом і кумиром для мільйонів шанувальників. Судячи зі знімків, Сальма не втрачає своєї краси та енергії й виглядає так, ніби їй 30 років.
Хайєк не соромиться показувати своє тіло та обличчя без косметики, тому що ретельно стежить за собою. В інтерв’ю вона розповідала, що практикує відновлювальну йогу, яка допомагає їй підтримувати тонус без напруги. Також актриса щодня медитує.
Щобільше, вона стежить за своїм харчуванням, відмовилася від цукру, включила до раціону більше фруктів, овочів та ягід, а також стала співзасновником компанії, яка пропонує соки для детоксу.
У Vogue голлівудська зірка розкрила, що уникає ін’єкцій та ботоксу, віддаючи перевагу природному підходу до старіння. Вона також не фарбує своє волосся, а сивину ховає, використовуючи звичайну туш для вій.
