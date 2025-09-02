Їй майже 60 років, а виглядає як на 30: найгарячіші образи актриси Сальми Гаєк (фото)

Сальма Гаєк має свої секрети краси

Багато голлівудських знаменитостей помітно змінилися, зокрема легендарний актор Річард Гір, якому нещодавно виповнилося 76 років. Але є й винятки, наприклад, Сальма Гаєк. Зірка "Бандиток" примудряється виглядати бездоганно, наче їй 30 років.

Сьогодні, 2 вересня, актриса відзначається своє 59-річчя. "Телеграф" вирішив показати, як зараз виглядає Сальма Гаєк і які використовує секрети краси.

Як зараз виглядає актриса Сальма Гаєк

Зірка фільму "Бандитки" Сальма Гаєк одна з небагатьох знаменитостей, яка не боїться показувати себе без фільтрів та косметики. На своїй сторінці Instagram вона часто ділиться особистики кадрами, позує в купальниках, демонструючи підтягнуту фігуру.

Сальма Гаєк виглядає шикарно у свої 59 років.

У свої 59 років актриса виглядає надзвичайно і продовжує бути секс-символом і кумиром для мільйонів шанувальників. Судячи зі знімків, Сальма не втрачає своєї краси та енергії й виглядає так, ніби їй 30 років.

Як зараз виглядає актриса Сальма Гаєк

Хайєк не соромиться показувати своє тіло та обличчя без косметики, тому що ретельно стежить за собою. В інтерв’ю вона розповідала, що практикує відновлювальну йогу, яка допомагає їй підтримувати тонус без напруги. Також актриса щодня медитує.

У Сальми Гаєк струнка фігура

Щобільше, вона стежить за своїм харчуванням, відмовилася від цукру, включила до раціону більше фруктів, овочів та ягід, а також стала співзасновником компанії, яка пропонує соки для детоксу.

Сальма Гаєк не робить уколів краси

У Vogue голлівудська зірка розкрила, що уникає ін’єкцій та ботоксу, віддаючи перевагу природному підходу до старіння. Вона також не фарбує своє волосся, а сивину ховає, використовуючи звичайну туш для вій.

Сальма Гаєк має свої секрети краси

"Телеграф" писав раніше, як змінилася зовнішність Меланії Трамп. Вона зробила не тільки ніс, губи, а й "лисячий погляд"?