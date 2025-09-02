Ей почти 60 лет, а выглядит как на 30: самые горячие образы актрисы Сальмы Хайек (фото)

Сальма Хайек имеет свои секреты красоты

Многие голливудские знаменитости в силу возраста заметно изменились, в частности легендарный актер Ричард Гир, которому недавно исполнилось 76 лет. Но есть и исключения, например, Сальма Хайек. Звезда "Бандиток" умудряется выглядеть безупречно, словно ей 30 лет.

Сегодня, 2 сентября, актриса отмечается свое 59-летие. "Телеграф" решил показать, как сейчас выглядит Сальма Хайек и какие использует секреты красоты.

Как сейчас выглядит актриса Сальма Хайек

Звезда фильма "Бандитки" Сальма Хайек одна из немногих знаменитостей, которая не боится показывать себя без фильтров и косметики. На своей странице Instagram она часто делится личными кадрами, позирует в купальниках, демонстрируя подтянутую фигуру.

Сальма Хайек выглядит шикарно в свои 59 лет

В свои 59 лет актриса выглядит сногсшибательно и продолжает быть секс-символом и кумиром для миллионов поклонников. Судя по снимкам, Сальма не теряет свою красоту и энергию и выглядит так, словно ей 30 лет.

Как сейчас выглядит актриса Сальма Хайек

Хайек не стесняется показывать свое тело и лицо без косметики, потому что тщательно следит за собой. В интервью она рассказывала, что практикует восстановительную йогу, которая помогает ей поддерживать тонус без напряжения. Также актриса ежедневно медитирует.

У Сальмы Хайек стройная фигура

Более того, она следит за своим питанием, отказалась от сахара, включила в рацион больше фруктов, овощей и ягод, а также стала соучредителем компании, которая предлагает соки для детокса.

Сальма Хайек не делает уколов красоты

В Vogue голливудская звезда раскрыла, что избегает инъекций и ботокса, предпочитая естественный подход к старению. Она также не красит свои волосы, а седину прячет, используя обычную тушь для ресниц.

У Сальмы Хайек есть свои секреты красоты

"Телеграф" писал ранее, как изменилась внешность Мелании Трамп. Она сделала не только нос, губы, но и "лисий взгляд"?