Ксену сейчас не узнать: как выглядит звезда легендарного сериала и что о ней известно (фото)

Ксена стала самой знаковой ролю в карьере актрисы

В конце 1990-х годов миллионы зрителей у экранов, наряду с "Районом Мелроуз", собирал фэнтезийный сериал "Ксена — королева воинов". Роль отважной амазонки в нем сыграла Люси Лоулесс. Актриса стала кумиром целого поколения, но сейчас ей 57 лет и она заметно изменилась.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Люси Лоулесс и чем занимается. Мы узнали о ней интересные факты.

Люси Лоулесс — как изменилась звезда сериала "Ксена — королева воинов"

Телесериал "Ксена — королева воинов" вышел на экраны в 1995 году и сделал Люси Лоулесс настоящей звездой. Ее образ храброй воительницы стал воплощением женской силы и превратился в культурный феномен.

Образ Ксены сделал Люси Лоулесс настоящей звездой

Сериал был очень популярным в Украине, и многим главная героиня запомнилась как "Ксена", хотя правильное название культового персонажа — "Зена — королева воинов".

Жгучая брюнетка с голубыми глазами, поразительной ловкостью и непреклонным чувством справедливости быстро завоевала симпатию зрителей. Ее характерные костюмы и знаменитый чакрам (металлический диск с острыми краями) добавляли образу силы и грации.

"Ксена — королева воинов" был популярным сериалом в Украине

После завершения легендарного сериала актриса Люси Лоулесс продолжила карьеру. Ее можно увидеть в фильмах и сериалах: "Человек-паук", "Евротур", "Саранча" "Вероника Марс", "C.S.I.: Место преступления Майами", "Спартак: Месть", "Агенты "Щ.И.Т.".

Люси Лоулесс снялась во многих фильмах и сериалах

В 2024 году Люси Лоулесс дебютировала в качестве режиссера, сняв документальный фильм ""Never Look Away". А в этом году она снялась в сериале "Моя жизнь — убийство" и сыграла роль активистки в драме "Pike River".

Мало кто знает, что звезда "Ксены" была еще ведущей и развивалась как певица. Она выпустила несколько музыкальных альбомов и выступала с концертами.

Люси Лоулесс перекрасилась в блондинку

Актриса давно перекрасилась в блондинку и избавилась от длинных волос, поэтому сейчас ее сложно узнать. Люси Лоулесс ведет свою страницу в Instagram, где делится личными кадрами и рассказывает о своей профессиональной деятельности.

"Ксене" сейчас 57 лет

Звезда легендарного сериала сейчас активно участвует в борьбе за права женщин, поддерживает различные общественные инициативы и проекты и помогает в развитии искусства.

Как сейчас выглядит "Ксена" Люси Лоулесс

