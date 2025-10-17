Від кумира молоді до дідуся: як виглядав легенда репу Емінем на початку кар’єри і зараз (фото)

Емінем є найбільш продаваним музичним артистом у світі

Американський репер Емінем, як і бунтарка Авріл Лавін, у 2000-х роках "розривав" сцену і став кумиром мільйонів людей по всьому світу. Сьогодні, 17 жовтня, артистові виповнилося 53 роки й він незабаром стане дідусем вдруге.

Що варто знати:

Емінем досяг величезної популярності у 1999 році й став не просто "голосом вулиць", а справжньою легендою репу

Артист Емінем готується вдруге стати дідусем та продовжує займатися творчістю

Емінем — що відомо про легендарний репер

Емінем (справжнє ім’я Маршалл Метерс) є одним із найвпливовіших артистів свого часу, який перетворив особистий біль та бунт на мистецтво, ставши кумиром молоді у 2000-х роках. Зліт його кар’єри відбувся у 1999 році з альбомом "The Slim Shady LP".

Емінем став популярним у 1999 році

Провокаційний стиль став візитною карткою Емінема та приніс йому світову популярність. Наступні альбоми лише допомагали йому закріпити за собою статус легенди репу.

Емінем вирізнявся провокаційним стилем

Завдяки вмінню говорити про найболючіші теми: бідність, залежність і сімейні конфлікти з саркастичним ухилом, Емінем швидко завоював любов мільйон сердець по всьому світу. Особливо гостро у його піснях звучала тема складних стосунків із матір’ю.

Артист протягом кар’єри змінював свій імідж, на початку творчого шляху у нього було біляве волосся, провокаційні кліпи й агресивний стиль, а з роками його імідж став більш стриманим і зрілим, а в текстах з’явилося більше роздумів про життя, любов і особисті помилки.

Емінем у 1999 та 2024 роках

Як виглядає Емінем зараз і що відомо про його життя

Емінем продовжує займатися творчістю, минулого року він випустив 12-й альбом "The Death of Slim Shady". У 2025 році на церемонії American Music Awards 2025 артист отримав дві премії: "Улюблений хіп-хоп-артист" та "Улюблений хіп-хоп альбом".

Як зараз виглядає Емінем

Щобільше, Емінем має власну студію Effigy Studios, де він записує нові треки й працює з талановитими артистами через свій лейбл Shady Records.

Емінем продовжує займатися музикою

Також у квітні 2025 року репер уперше став дідусем – його рідна дочка Хейлі Джейд Скотт народила сина. Хлопчика назвали Елліот Маршалл Макклінток. Тобто одне з імен дитині дали на честь артиста.

Емінем у квітні 2025 року вперше став дідусем.

А днями стало відомо, що Емінем стане дідусем вдруге. Про поповнення в сім’ї повідомила названа дочька репера Алайна Скотт.

Названа донька Емінема чекає на первістка

"Телеграф" писав раніше, як виглядає померла мама Емінема, з якою вони ворогували все життя. Він в одному зі своїх кліпів копав для неї могилу.