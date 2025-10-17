От кумира молодежи до дедушки: как выглядел легенда рэпа Эминем в начале карьеры и сейчас (фото)

Эминем является самым продаваемым музыкальным артистом в мире

Американский рэпер Эминем, как и бунтарка Аврил Лавин, в 2000-х годах "разрывал" сцену и стал кумиром миллионов людей по всему миру. Сегодня, 17 октября, артисту исполнилось 53 года и он скоро станет дедушкой во второй раз.

Что стоит знать:

Эминем достиг огромной популярности в 1999 году и стал не просто "голосом улиц", а настоящей легендой рэпа

Артист Эминем готовится второй раз стать дедушкой и продолжает заниматься творчеством

Эминем — что известно о легендарном рэпере

Эминем (настоящее имя Маршалл Метерс) является одним из самых влиятельных артистов своего времени, который превратил личную боль и бунт в искусство, став кумиром молодежи в 2000-х годах. Взлет его карьеры произошел в 1999 году с альбомом "The Slim Shady LP".

Эминем стал популярным в 1999 году

Провокационный стиль стал визитной карточной Эминема и принес ему мировую известность. Следующие альбомы только помогали ему закрепить за собой статус легенды рэпа.

Эминем отличался провокационным стилем

Благодаря умению говорить о самых болезненных темах: бедности, зависимости и семейных конфликтах с саркастическим уклоном, Эминем быстро завоевал любовь миллион сердец по всему миру. Особенно остро в его песнях звучала тема сложных отношений с матерью.

Артист на протяжение карьеры менял свой имидж, в начале творческого пути у него были белокурые волосы, вызывающие клипы и агрессивный стиль, а с годами его имидж стал более сдержанным и зрелым, а в текстах появилось больше размышлений о жизни, любви и личных ошибках.

Эминем в 1999 и 2024 годах

Как выглядит Эминем сейчас и что известно о его жизни

Эминем продолжает заниматься творчеством, в прошлом году он выпустил 12 альбом "The Death of Slim Shady". В 2025 года на церемонии American Music Awards 2025 артист получил две премии: "Любимый хип-хоп-артист" и "Любимый хип-хоп альбом".

Как сейчас выглядит Эминем

Более того, у Эминема есть собственная студия Effigy Studios, где он записывает новые треки и работает с талантливыми артистами через свой лейбл Shady Records.

Эминем продолжает заниматься музыкой

Также в апреле 2025 года рэпер впервые стал дедушкой — его родная дочь Хейли Джейд Скотт родила сына. Мальчика назвали Эллиот Маршалл Макклинток. То есть, одно из имен ребенку дали в честь артиста.

Эминем в апреле 2025 года впервые стал дедушкой

А на днях стало известно, что Эминем станет дедушкой второй раз. О пополнении в семье сообщила приемная дочь рэпера Алайна Скотт.

Приемная дочь Эминема ждет первенца

"Телеграф" писал ранее, как выглядит умершая мама Эминема, с которой они враждовали всю жизнь. Он в одном из своих клипов копал для нее могилу.