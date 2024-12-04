Копал для нее могилу в одном из своих клипов: как выглядит умершая мама Эминема, с которой они враждовали всю жизнь

Стало известно о смерти мамы рэпера Эминема, с которой он враждовал

В понедельник, 2 декабря, умерла мама известного рэпера Эминема, настоящее имя которого Маршалл Брюс Мэтерс. Дебби Нельсон ушла из жизни из-за онкологии в возрасте 69 лет.

Информацию об этом изданию People через сутки подтвердил представитель артиста, тогда как сам музыкант ничего не сообщал в своих соцсетях. Известно, что мама Эминема узнала о раке легких в сентябре этого года, у нее диагностировали четвертую стадию.

Врачи сразу предупредили, что у Деборы Нельсон четвертая неизлечимая стадия и ей осталось немного. Последние месяцы женщина проходила лечение в онкологическом центре. Она умерла в городе Сент-Джозефе, где проживала последнее время.

У Эминема были сложные отношения с матерью, которая родила его в 17 лет, и это отобразилось на его творчестве. В своих треках он обвинял маму в своем тяжелом детстве, употреблении наркотиков. А в клипе на песню Cleanin’ Out My Closet" Эминем вообще вырыл для Дэбби могилу.

В свою очередь мама рэпера не стала терпеть такое отношение сына и в свое время даже подавала него в суд за клевету. Женщине даже удалось выиграть процесс, но вместо заявленных в иске 10 миллионов долларов, она получила всего 25 тысяч. Это было в конце 90-х, а спустя несколько лет Дэбби написала мемуары "Мой сын Маршал, мой сын Эминем", после публикации которых еще больше усугубила отношения с сыном.

Однако, в 2013 году Эминем выпустил песню Headlights, которую его фанаты восприняли, как попытку извиниться перед матерью и наладить отношения. Впрочем, так и неизвестно, помирился ли музыкант с мамой перед ее смертью.

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