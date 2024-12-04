Копав для неї могилу в одному зі своїх кліпів: як виглядає померла мама Емінема, з якою вони ворогували все життя

Стало відомо про смерть мами репера Емінема, з якою він ворогував

У понеділок, 2 грудня, померла мати відомого репера Емінема, справжнє ім’я якого Маршалл Брюс Метерс. Деббі Нельсон пішла з життя через онкологію у віці 69 років.

Інформацію про це виданню People за добу підтвердив представник артиста, тоді як сам музикант нічого не повідомляв у своїх соцмережах. Відомо, що мама Емінема дізналася про рак легенів у вересні цього року, у неї діагностували четверту стадію.

Лікарі відразу попередили, що у Дебори Нельсон четверта невиліковна стадія і їй лишилося небагато. Останні місяці жінка проходила лікування в онкологічному центрі. Вона померла у місті Сент-Джозефі, де проживала останнім часом.

Емінем мав складні стосунки з матір’ю, яка народила його в 17 років, і це відобразилося на його творчості. У своїх треках він звинувачував маму у своєму тяжкому дитинстві, вживанні наркотиків. А в кліпі на пісню Cleanin’ Out My Closet Емінем взагалі вирив для Деббі могилу.

У свою чергу мама репера не стала терпіти таке ставлення сина і свого часу навіть подавала на нього до суду за наклеп. Жінці навіть вдалося виграти процес, але замість заявлених у позові 10 мільйонів доларів вона отримала лише 25 тисяч. Це було наприкінці 90-х, а через кілька років Деббі написала мемуари "Мій син Маршал, мій син Емінем", після публікації яких ще більше загострила відносини із сином.

Однак, у 2013 році Емінем випустив пісню Headlights, яку його фанати сприйняли як спробу вибачитися перед матір’ю та налагодити стосунки. Втім, так і невідомо, чи помирився музикант із мамою перед її смертю.

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