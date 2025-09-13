Она была иконой-поп культуры: звезда ситкома "Элен и друзья" изменилась до неузнаваемости (фото)

Актриса прославилась на весь мир после выхода на экраны ситкома "Элен и друзья"

Элен Ролле — известная французская актриса и исполнительница главной роли в ситкоме "Элен и друзья". Она не просто прославилась после выхода на экраны этого сериала, но и стала иконой поп-культуры на долгие годы. Сейчас актриса живет тихую и спокойную жизнь, воспитывая двоих усыновленных детей и скрывает свою личную жизнь.

Элен Ролле — что о ней известно?

Актриса Элен Ролле родилась 20 декабря 1966 года в городе Ле-Ман во Франции, сейчас ей 58 лет. Актерскую карьеру она начала в раннем возрасте — уже в 12 лет девочка дебютировала в фильме "Le Mouton noir", сыграв роль дочери актера Жака Дютрона.

Так Элен Ролле выглядела в начале карьеры. Фото: Getty Images

Однако после этих съемок юная актриса взяла паузу и сосредоточилась на учебе. К актерству Элен вернулась в 1991 году, сыграв в ситкоме "Первый поцелуй". В нем она исполнила роль Элен Жирар — сестры главной героини Жюстин.

Элен Ролле на съемках с коллегами. Фото: Getty Images

Этот персонаж стал настолько популярным среди зрителей, что создатели решили снять спин-офф "Элен и друзья". И именно этот сериал и эта роль сделали Ролле знаменитой во всем мире. Актриса стала настоящей иконой поп-культуры своего времени. На момент съемок Элен было 24-25 лет, и она сильно изменилась с того времени.

Элен Ролле была иконой поп-культуры. Фото: Getty Images

Как сейчас живет Элен и как она выглядит?

Актрисе сейчас 58 лет, она живет во Франции и ее популярность с годами сошла на нет. Элен продолжает сниматься в сериалах и телешоу, но ее роли уже не такие яркие и запоминающиеся.

Так Элен Ролле выглядит сейчас. Фото: Getty Images

Известно, что Ролле в 2013 году усыновила двоих детей — брата и сестру из Эфиопии. Актриса признавалась, что это было судьбоносное решение в ее жизни. А вот о муже или партнере актрисы ничего не известно — она держит в секрете свою личную жизнь. К слову, по некоторым оценкам, ее состояние составляет около 5 миллионов долларов.

Элен Ролле сейчас. Фото: Getty Images

Элен Ролле сильно изменилась с годами. Фото: Getty Images

