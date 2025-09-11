Вера Брежнева снова запела на русском языке и жестко оконфузилась (видео)
Артистка выехала из Москвы после начала полномасштабной войны в Украине и начала петь на родном языке
Украинская певица Вера Брежнева, которая начинала карьеру в группе "ВИА Гра" и много лет жила и работала в Москве, после начала полномасштабной войны выехала из России. Артистка поддержала Украину, волонтерила с украинцами в гуманитарном штабе в Польше и даже начала выпускать песни на украинском языке.
Однако недавно Брежнева снова вернулась к своим русскоязычным хитам и успела даже опозориться на концерте. Как пишут российские паблики, певица выступала в Юрмале и прямо на сцене забыла слова одной из своих песен. Видео этого фрагмента попало в сеть и стало вирусным.
Как видно в ролике, Вера не растерялась, а обернула ситуацию в шутку, честно признавшись зрителям, что забыла слова. К тому же артистка попросила у поклонников напомнить их. В зале этот конфуз восприняли со смехом, певицу подбодрили и она продолжила петь.
Отметим, что после 2022 года, когда Брежнева сбежала из Москвы, она редко появляется в украинском медиапространстве. В 2023 году певица выпустила новый украиноязычный альбом, однако большая сцена в Украине ей пока не светит. Так что артистка активно выступает в некоторых европейских странах, где исполняет в том числе и русскоязычные хиты.
В 2025 году латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью рассказывала, что Вера Брежнева живет с ней по-соседству в Риге. А в Юрмале в конце августа певица дала большой концерт. Вероятно видео, где она забыла слова песни, было снято именно во время этого выступления.
